المشجعون يستعدون لشن احتجاج ضد تشيلسي في ظل مطالبة أعضاء مجلس الإدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز بتوضيح موقفهم بشأن العقوبات المفروضة على الدفعات السرية
شكاوى الأندية المنافسة بشأن الصفقات المالية غير المشروعة
ينبع هذا الجدل من قيام الملاك الأمريكيين الحاليين للنادي بالإبلاغ عن أنفسهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة وجيزة من استحواثهم على النادي، وذلك بعد اكتشافهم تقريرًا يكشف أن تشيلسي قام، بين عامي 2011 و2018، بدفع ما لا يقل عن 36 دفعة سرية عبر كيانات خارجية مرتبطة بالرئيس السابق رومان أبراموفيتش. وشملت هذه الصفقات نجومًا بارزين مثل إيدن هازارد وويليان وسيسك فابريغاس. ويشعر المنافسون بالاستياء بشكل خاص لأن الدوري الإنجليزي الممتاز صرح سابقًا بأن فرض عقوبة مالية على نادٍ ثري لا يشكل رادعًا كافيًا.
مشجعو إيفرتون يقودون موجة الانتقادات
في الوقت الذي تسود فيه أجواء التوتر قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، يُتوقع أن تكون الاستجابة الأكثر بروزاً في ملعب «هيل ديكنسون». فقد تبين يوم الاثنين أن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يخصم أي نقاط من رصيد تشيلسي، على الرغم من سلسلة المخالفات الجسيمة المتعلقة بصفقات بعض أكبر لاعبي النادي. وبدلاً من خصم النقاط، فُرض على تشيلسي حظر على التعاقدات لمدة عام واحد، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، كما فُرضت عليه غرامة اعتبرها الكثيرون زهيدة.
ونتيجة لذلك، يخطط مشجعو إيفرتون، الذين خصمت منهم 10 نقاط (تم تخفيضها لاحقًا إلى ست نقاط) ووقعوا في مأزق الهبوط في عام 2024 بسبب مخالفات الإنفاق، لتنظيم احتجاج كبير خلال مباراة السبت — التي تصادف أنها ضد تشيلسي. وأشار خبير الشؤون المالية في كرة القدم كيران ماغواير إلى هذا التفاوت، قائلاً: "لو كنت من مشجعي إيفرتون أو فورست، لما كنت سعيدًا بهذه النتيجة."
صفقة هازارد والميزة الرياضية
تشير تفاصيل المدفوعات السرية إلى أن تشيلسي نجح في ضم مواهب فاتت منافسيه؛ حيث أفادت التقارير أن مانشستر يونايتد تخلى عن هازارد بعد رفضه دفع عمولة وكيل قدرها 35 مليون جنيه إسترليني. خلال الفترة المعنية، عاش "البلوز" حقبة حافلة بالبطولات، حيث فازوا بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أوروبا، وكأس الرابطة. وعلى الرغم من هذا الهيمنة، تجنب قرار الدوري ذكر "الميزة الرياضية"، وأشاد بدلاً من ذلك بتعاون النادي — وهي خطوة لم ترضِ النقاد الذين يعتقدون أن نزاهة المسابقة قد تعرضت للخطر بسبب هذه المناورات المالية غير المعلنة.
الغرامة "الضئيلة" والقمم المستقبلية
لن تكلف الغرامة البالغة 10.75 مليون جنيه إسترليني الملاك الحاليين أي شيء، حيث تم اقتطاع هذه الأموال من ثمن الشراء لتغطية الالتزامات. وقد دفع ذلك الكثيرين إلى اعتبار هذه العقوبة مجرد توبيخ رمزي. وعلى الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين سيجتمعون غدًا في قمة، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى احتمال إبعاد هذه المسألة عن النقاش العام لتجنب المزيد من الانقسامات، رغم الضغوط المتزايدة على ريتشارد ماسترز لتبرير هذا القرار.
