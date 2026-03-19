المشجعون يستعدون لشن احتجاج ضد تشيلسي في ظل مطالبة أعضاء مجلس الإدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز بتوضيح موقفهم بشأن العقوبات المفروضة على الدفعات السرية

في الوقت الذي تسود فيه أجواء التوتر قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، يُتوقع أن تكون الاستجابة الأكثر بروزاً في ملعب «هيل ديكنسون». فقد تبين يوم الاثنين أن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يخصم أي نقاط من رصيد تشيلسي، على الرغم من سلسلة المخالفات الجسيمة المتعلقة بصفقات بعض أكبر لاعبي النادي. وبدلاً من خصم النقاط، فُرض على تشيلسي حظر على التعاقدات لمدة عام واحد، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، كما فُرضت عليه غرامة اعتبرها الكثيرون زهيدة.

ونتيجة لذلك، يخطط مشجعو إيفرتون، الذين خصمت منهم 10 نقاط (تم تخفيضها لاحقًا إلى ست نقاط) ووقعوا في مأزق الهبوط في عام 2024 بسبب مخالفات الإنفاق، لتنظيم احتجاج كبير خلال مباراة السبت — التي تصادف أنها ضد تشيلسي. وأشار خبير الشؤون المالية في كرة القدم كيران ماغواير إلى هذا التفاوت، قائلاً: "لو كنت من مشجعي إيفرتون أو فورست، لما كنت سعيدًا بهذه النتيجة."