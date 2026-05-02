انتشرت يوم الجمعة على منصة «فوتي هيدلاينز»، المعروفة بنشر تسريبات القمصان، صور للقميص الأخضر الاحتياطي المفترض الجديد للفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، حيث يبدو أن هناك اتجاهاً جديداً في اختيار الألوان والتصميم.
المشجعون غاضبون .. تسريب قميص بايرن ميونخ المحتمل للموسم المقبل!
ما سبب غضب جمهور بايرن؟
على عكس التصميم البسيط والكلاسيكي باللونين الأبيض والأخضر الذي اتسمت به قمصان العام الماضي، يأتي الطقم الجديد لمهرجان "أكتوبر" الشهير في بافاريا باللون الأسود الأساسي ومغطى بنقوش جرافيكية متعددة الألوان وذات طابع تجريدي، تكاد تبدو فوضوية. ومع ذلك، يوضح الموقع أن هذا التصميم ليس الشكل النهائي والمؤكد بعد.
على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تلقَ التسريبات استحساناً كبيراً، على الأقل بين مشجعي بايرن ميونيخ. على منصة X، انتقد بعض مشجعي النادي النمط الفوضوي والألوان الجريئة، وطالبوا بدلاً من ذلك بتصميم أكثر تحفظاً وتقليدية.
المشجعون وإدارة النادي يختلفون حول تصاميم القمصان
في السنوات الماضية، تكررت الخلافات بين المشجعين وإدارة النادي بسبب الاختلاف في الآراء حول تصاميم القمصان. وتركزت الانتقادات بشكل أساسي على القمصان التي تُرتدى في المباريات على أرض الفريق، والتي اعتبرها المشجعون في كثير من الأحيان تجريبية للغاية وتفتقر إلى الطابع التقليدي.
وقد تم تسريب صورتين لقميصين آخرين في نهاية العام الماضي. وكلاهما يتميز بتصميم كلاسيكي ومن المتوقع أن يلقى إعجاب المشجعين الملتزمين بالتقاليد بشكل خاص.
في المباريات التي تقام على أرضه، من المقرر أن يرتدي لاعبو ميونيخ في الموسم المقبل قميصاً أحمر بياقة بيضاء، وهو ما طالما طالب به المشجعون بشدة. وتتميز الخلفية الحمراء بخطوط رفيعة بلونين أحمر فاتح وأحمر غامق. أما القميص المخصص للمباريات خارج أرضه، فمن المقرر أن يكون أبيض اللون، مع خطوط حمراء وزرقاء على الياقة والأكمام.