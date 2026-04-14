إذ ذكرت Ruhr Nachrichten أن «مستقبل يان كوتو غير محسوم» — وذلك رغم سريان عقده حتى عام 2029. وبعد موسم ثانٍ متذبذب للغاية، يُتوقع وفقًا لـRuhr Nachrichten أن يفكر كلٌّ من اللاعب والنادي في مدى جدوى استمرار التعاون.
ترجمه
"المستقبل غير مؤكد!" نجم من بوروسيا دورتموند كثيرًا ما يتعرض للانتقاد قد يتحول في الصيف إلى إخفاق كبير نهائيًا
حقق كوتو، مقارنةً بموسمه الأول الكارثي مع أصحاب القمصان السوداء والصفراء، بالفعل بعض خطوات التطور إلى الأمام، كما زاد وقت لعبه بشكل ملحوظ بنحو 53 في المئة، لكنه لا يزال بعيدًا عن تجاوز منافسه يوليان رايرسون، لأنه هشّ دفاعيًا ونادرًا ما يفرض نفسه هجوميًا.
ومع ذلك، أكد نيكو كوفاتش أن كوتو يسير على الطريق الصحيح. وقال مدرب بوروسيا دورتموند: "أنا راضٍ جدًا عن التطور. يان حصل على وقت لعب أكبر بكثير هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي"، لكنه أشار إلى المكانة الاستثنائية لرايرسون في الموسم الجاري: "يوليان يقدم أداءً جيدًا جدًا، ويقوم بعمل رائع هجوميًا. لقد قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. لذلك فهذا مؤلم ليان، لكنه بالنسبة لي أجمل من ذلك بكثير، لأن لدي لاعبين جيدين على الجهة اليمنى".
- Getty Images
رحيل كوتو عن بوروسيا دورتموند: عجز ضخم في الانتقالات لا مفر منه
إذا افترقت الطرق فعلاً في الصيف، فإن خسارة انتقال ضخمة لبوروسيا دورتموند في ملف كوتو تبدو في الواقع شبه حتمية. فبسبب إلزام شراء شديد الشك بقيمة 20 مليون يورو، والذي دخل حيّز التنفيذ في حالة كوتو بالفعل بعد سبع مباريات رسمية وثلاث مشاركات أساسية، دفع دورتموند لمانشستر سيتي مبلغاً من غير المرجح أن يقدّمه أي نادٍ مرة أخرى بالنظر إلى مستواه في دورتموند.
ومنذ عدة أسابيع بات كوتو تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش خارج الحسابات تقريباً بالكامل. وبسبب اضطرار رايرسون لغياب إيقاف بسبب الإنذار في مباراة القمة أمام بايرن ميونيخ (2:3)، حصل كوتو على مشاركته الأساسية الثانية وحتى الآن الأخيرة في مرحلة الإياب. وأمام لويس دياز قدّم حينها أداءً مقبولاً جداً (تقييم 3.5)، لكنه منذ ذلك الحين جمع في البوندسليغا 33 دقيقة لعب فقط.
أمام هامبورغ وشتوتغارت جلس في كلتا المباراتين على دكة البدلاء لأكثر من 90 دقيقة، وفي خسارة 0:1 في نهاية الأسبوع الماضي اضطر للراحة بسبب مشاكل عضلية. ويملك حالياً هدفين وتمريرَة حاسمة واحدة في 25 مباراة رسمية.
يان كوتو: بيانات الأداء والإحصائيات
الفريق المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة دقائق اللعب جيرونا إف سي 95 5 17 5.930 بوروسيا دورتموند 60 2 5 2.888 سبورتينغ براغا 42 1 4 2.930