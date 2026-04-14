حقق كوتو، مقارنةً بموسمه الأول الكارثي مع أصحاب القمصان السوداء والصفراء، بالفعل بعض خطوات التطور إلى الأمام، كما زاد وقت لعبه بشكل ملحوظ بنحو 53 في المئة، لكنه لا يزال بعيدًا عن تجاوز منافسه يوليان رايرسون، لأنه هشّ دفاعيًا ونادرًا ما يفرض نفسه هجوميًا.

ومع ذلك، أكد نيكو كوفاتش أن كوتو يسير على الطريق الصحيح. وقال مدرب بوروسيا دورتموند: "أنا راضٍ جدًا عن التطور. يان حصل على وقت لعب أكبر بكثير هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي"، لكنه أشار إلى المكانة الاستثنائية لرايرسون في الموسم الجاري: "يوليان يقدم أداءً جيدًا جدًا، ويقوم بعمل رائع هجوميًا. لقد قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. لذلك فهذا مؤلم ليان، لكنه بالنسبة لي أجمل من ذلك بكثير، لأن لدي لاعبين جيدين على الجهة اليمنى".