المزيد من الجدل للأرجنتين .. قارئو الشفاه يفضحون كلمات ميسي لحكم لقاء سويسرا المثير للجدل

ماذا حدث؟ قبل تنفيذ ركلة حرة لصالح سويسرا بفترة وجيزة، كان بينيرو قد أوعز إلى ميسي بالبقاء على مسافة من اللاعب الذي سيقوم بالتسديد. ويبدو أن نبرة صوت البرتغالي وإيماءاته لم تعجب اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا.

وكما اكتشف خبراء قراءة الشفاه الأرجنتينيون، يُزعم أن المهاجم قال في البداية: «خاطبني بالطريقة اللائقة».

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك. فعندما انتهت الركلة الثابتة، التقطت كاميرات التلفزيون تبادلًا آخر للكلمات بين ميسي وبينيرو. حيث توجه ميسي نحو الحكم وهو يرفع إصبعه السبابة، ويُزعم أنه أوضح موقفه مرة أخرى.

«لا تكن غير محترم تجاهي! خاطبني بالطريقة اللائقة، فقد خاطبتك أنا أيضًا بأدب»، هكذا كانت الكلمات المفترضة التي نطق بها الأرجنتيني، والتي لم تترتب عليها أي عواقب. ولم يتم تأكيد صحة هذه الكلمات غير المعتادة.