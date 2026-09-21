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Yosua Arya
ترجمه

بعد هبوطه للمركز الأخير .. توتنهام يستهدف نجم نوتنجهام مقابل 150 مليون يورو!

انتقالات
توتنهام هوتسبير
مورغان جيبس وايت
نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز

سبيرز في قاع البريميرليج

توتنهام يستعد بحسب التقارير لصفقة ضخمة في شهر يناير من أجل مورجان جيبس-وايت رغم قيمته المذهلة البالغة 125 مليون جنيه إسترليني (ما يزيد عن 150 مليون يورو).

روبرتو دي زيربي متلهف لضخ الإبداع الذي يفتقده فريقه المتعثر، لكن انتزاع لاعب الوسط من نوتنجهام فورست سيكون أمراً بالغ الصعوبة.

  • توتنهام يخطط لصفقة طموحة في يناير

    ذكرت التقارير أن توتنهام يستعد لإعادة إشعال سعيه للتعاقد مع لاعب وسط فورست جيبس-وايت قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك بحسب Football Insider.

    وكان توتنهام قد حاول في وقت سابق ضم اللاعب الدولي الإنجليزي في عام 2025 عبر تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

    غير أن تلك الصفقة المحتملة انهارت بشكل مدوٍّ بعدما اعترض فورست على المحاولة وهدّد باتخاذ إجراءات قانونية. وفي أعقاب ذلك، ارتبط جيبس-وايت بمستقبله مع سيتي جراوند بتوقيعه عقداً جديداً، لكن اهتمام توتنهام طويل الأمد لم يخبُ قط.

    ووفقاً للتقرير، لا يزال لاعب الوسط المبدع أحد أبرز أولويات نادي شمال لندن على المدى الطويل. وهم يدرسون الآن محاولة جديدة في فترة الانتقالات المقبلة لحسم التعاقد مع اللاعب أخيراً.

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  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    قيمة صادمة تبلغ 125 مليون جنيه إسترليني

    سيتطلّب أي عرض ناجح للتعاقد مع جيبس-وايت التزامًا ماليًا ضخمًا. ويزعم موقع Football Insider أن القيمة الحالية للاعب الوسط يُعتقد أنها تبلغ نحو 125 مليون جنيه إسترليني.

    ويعكس هذا الرقم المذهل بشكل مباشر مستواه الرائع وأهميته البالغة لنوتنجهام فورست. فقد سجّل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكان الهدّاف الأبرز في المسابقة خلال عام 2026 برصيد 13 هدفًا حتى الآن.

    علاوة على ذلك، لا يملك فورست حافزًا ماليًا يُذكر للموافقة على بيعه. فقد خفّف النادي بالفعل أي ضغط اقتصادي مباشر عبر جني مبلغ كبير من بيع إليوت أندرسون، الذي انتقل مؤخرًا إلى مانشستر سيتي.

  • دي زيربي متعطش للإبداع

    من الناحية التكتيكية، يمثل جيبس وايت هدفًا مثاليًا لتوتنهام. فهو يمتلك خبرة مثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسًا تهديفيًا، ومرونة تؤهله للعب بفعالية سواء كصانع ألعاب تقليدي في مركز رقم 10 أو كلاعب وسط متقدم.

    ولا شك أن دي زيربي بحاجة إلى تلك اللمسة الإبداعية، في ظل معاناة توتنهام الكبيرة في إيجاد إيقاعه الهجومي في المراحل المبكرة من هذا الموسم. فقد أنفق نادي شمال لندن أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، ومع ذلك جاءت انطلاقة مشواره ضعيفة.

    ويقبع توتنهام حاليًا في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فشله في تحقيق الفوز في أي من مبارياته الخمس الأولى. فقد تلقى ثلاث هزائم وتعادل مرتين، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدفين اثنين، جاءا كلاهما خلال الخسارة على أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2.

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  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 goalGetty

    ضغوط الصفقة الضخمة

    ورغم أن التوافق التكتيكي يبدو منطقيًا تمامًا بالنسبة لتوتنهام، فإن قيمة الصفقة المقترحة تبقى عقبة كبيرة. إن إنفاق 125 مليون جنيه إسترليني يمثل قرارًا مختلفًا تمامًا عن محاولتهم الفاشلة للتعاقد معه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2025.

    كما أن التعهد بدفع مبلغ آخر ضخم في منتصف الموسم سيضع ضغطًا هائلًا على كل من اللاعب وقسم التعاقدات في النادي لتحقيق نتائج فورية. وليس هناك أي ضمان بأن نوتنجهام فورست سيجلس أصلًا إلى طاولة المفاوضات.

    ومع ارتباط جيبس وايت بعقد قوي وتألقه كأحد أهم أوراق الفريق، يمتلك نوتنجهام فورست جميع الأوراق. وسيتعين على توتنهام أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لدفع مبالغ طائلة من أجل ضم هدفه الأساسي أخيرًا في يناير الجاري.

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