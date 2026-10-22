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محمود خالد

"المرحلة الأولى انتهت" .. الكشف عن قيمة بيع شركة الاتحاد وحقيقة تأخر "خصخصة" العميد!

الاتحاد
الهلال
النصر
دوري روشن السعودي

وسط جدل المشاركة الآسيوية .. وقيمة بيع الاتحاد "مقارنة بالهلال"

"لماذا لم ينتقل نادي الاتحاد إلى مرحلة "الخصخصة" حتى اللحظة؟"، سؤال يراود عشاق العميد، في الوقت الذي صرّح فيه الإعلامي عبد الله فلاته، في وقت سابق، بأن العد التنازلي قد بدأ لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة.

وكان نادي الهلال، قد سبق أندية الصندوق "الاتحاد، النصر، الأهلي"، في دخول مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة النادي، مقابل 30% للصندوق.

وبحسب ما وردته شركة المملكة القابضة، في الأول من سبتمبر الماضي، فقد تم سداد كامل قيمة صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، بقيمة 224 مليون دولار، أو ما يعادل 840 مليون ريال، لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تمثل نسبة الـ70% من تقييم حقوق الملكية لشركة الهلال، التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال.

  • الجديد حول خصخصة الاتحاد

    وذكر فلاته، عبر برنامج "المنصة"، على فضائية ثمانية، بأن عملية البيع تمرّ بثلاثة مراحل، والتي تتم على النحو التالي..

    * المرحلة الأولى: شراء العلامة التجارية واسم النادي، وهذه المرحلة انتهت، وتقدمت العروض على هذا الأساس.

    * المرحلة الثانية: المرحلة الإدارية أو التشغيلية، وكيف يتم تشغيل النادي.

    * المرحلة الثالثة: الصفقة المالية، كأن يتم دفع 800 مليون ريال على سبيل المثال، وتعقد دراسة حول كيفية استثمار هذا المبلغ على النحو الأمثل.

  • قيمة بيع الاتحاد

    وأضاف عبد الله فلاته، أن عملية البيع لن تتم إلا عندما تكون جميع المراحل مكتملة، مؤكدًا أنها يجب أن تتم في تسلسل وفترة زمنية يجب أن تكتمل، وأنها ليست مزايدة أو مناقصة، يفتح فيها مظروف، أو يدفع المبلغ ويتم شراء النادي وانتهى الأمر، ولكنها عملية نقل ملكية تتم بخطوات ممنهجة، دون أي عشوائية.

    وأكد فلاته أن قيمة بيع شركة نادي الاتحاد، ستتراوح ما بين 800 مليون إلى مليار ريال، إلا أنه - كما ذكر - يجب أن يتم دراسة كيفية استثمار هذا المبلغ على أفضل وجه.

    وكان فلاته قد أشار - في أغسطس الماضي - إلى أن ثلاث شركات كانت تتنافس على الاستحواذ على ملكية الاتحاد، قبل شهرين سابقين، وقدمت عروضها الرسمية، وكان الصندوق بصدد دراسة العروض، مؤكدًا أن اثنتين من تلك الشركات، تملك مستثمرين أجانب، وهي قادرة على إنهاء أزمة النادي المالية.

  • جدل المشاركة الآسيوية

    وكانت صحيفة "عكاظ"، قد كشفت عن مفاجأة، حول سرد مواد جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد تمثل تهديدًا لمشاركة أندية الاتحاد والنصر والأهلي، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ابتداءً من موسم 2027-2028، بداعي منع الأندية التي تخضع لملكية واحدة من المشاركة في نفس المسابقة.

    وفي هذا السياق، أكد القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، أن الاتحاد الآسيوي أعطى فترتي سماح للأندية ذات الملكية الواحدة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركتها في المسابقات القارية؛ الأولى حتى نهاية مارس 2027، من أجل إرسال أي استفسارات وأسئلة بخصوص الأمر، والثانية حتى شهر يونيو 2027، كفترة سماح أخرى لتصحيح أوضاعها، ليرجح عدم استبعاد أي نادٍ سعودي من بطولة دوري أبطال النخبة، خلال الموسم الحالي.

    وفي ظل مشاركة الاتحاد والنصر والأهلي، كأندية تخضع لملكية واحدة "صندوق الاستثمارات العامة"، برفقة الهلال والقادسية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فإنه حتى في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالملكية المشتركة، فإن تحديد الأندية التي ستتمكن من المشاركة قاريًا، سيخضع للوائح الاتحاد الآسيوي والقرارات التي ستُصدر في هذا الشأن، ويرجح بأن تُمنح الأولوية لبطل دوري روشن السعودي، بحسب رواية الشيخي.


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  • وماذا عن النصر؟

    يذكر أن الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، قد أشار إلى قرب خضوع شركة النصر للخصخصة أيضًا، مؤكدًا أن النادي قرر إلغاء نشاط جميع الألعاب المختلفة، من أجل تجهيز الشركة قريبًا للخصخصة وتحول ملكيته، كخطوة مرتبطة بملف إعادة هيكلة النادي.