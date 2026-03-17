المرة الثانية التي ينجو فيها أرسنال بفارق ضئيل! حُرم برايتون من ركلة جزاء بشكل خاطئ في هزيمته الصعبة أمام «المدفعجية»، بعد تأكيد خطأ تقنية الفيديو المساعد (VAR)
"الغانرز" ينجون من موقف درامي على الساحل الجنوبي
وقعت الحادثة المثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول على ملعب «أميكس»، في الوقت الذي كان فيه فريق برايتون متأخراً بهدف سجله بوكايو ساكا في وقت مبكر من المباراة. وحاول لاعب وسط «السيغولز» ماتس ويفر استغلال عرضية من الجانب الأيسر، لكن مهاجم أرسنال غابرييل مارتينيلي دفعه أرضاً.
على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من لاعبي الفريق المضيف ومشجعيه، سمح الحكم كريس كافاناغ بمواصلة اللعب. اختار مسؤول تقنية الفيديو (VAR)، مايكل سالزبوري، عدم التدخل أو التوصية بمراجعة على أرض الملعب، وهو قرار تم الآن فحصه رسمياً وإلغاؤه من قبل اللجنة المستقلة التابعة للدوري.
اللجنة تؤكد أخطاء تقنية الفيديو (VAR) وأخطاء التحكيم
وفقًا لـ BBC، أصدرت لجنة KMI حكمًا قاسيًا على أداء الحكم، حيث صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد على أنه كان ينبغي احتساب ركلة جزاء على أرض الملعب. وأشارت اللجنة إلى أن «مارتينيلي لم يكن ينظر إلى الكرة، بل أمسك بويفر داخل منطقة الجزاء ومنع لاعب برايتون من التنافس على الكرة».
كما صوتت اللجنة بنسبة 3 إلى 2 بأن تقنية الفيديو المساعد (VAR) كان يجب أن تتدخل لتصحيح هذا الخطأ الواضح والجلي. لن يساعد هذا الخبر كثيراً في تهدئة مدرب برايتون فابيان هورزيلر، الذي شوهد وهو يتبادل كلمات حادة مع أرتيتا على خط التماس بعد صافرة النهاية.
نمط مثير للقلق بالنسبة لمنافسي أرسنال
يُعد هذا القرار الأخير المرة الثانية هذا الموسم التي تقرر فيها لجنة KMI أن أرسنال استفاد من عدم احتساب ركلة جزاء. ويأتي ذلك في أعقاب حادثة مماثلة وقعت في ديسمبر، حيث حُرم إيفرتون من ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها ويليام ساليبا. علاوة على ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، صوتت اللجنة بالإجماع على أن تشيلسي كان يستحق ركلة جزاء بسبب لمسة يد من ديكلان رايس، لكن التصويت بنتيجة 4 مقابل 1 أشار إلى أن الحادثة لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب لتدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR). وخسر البلوز المباراة في النهاية بنتيجة 2-1.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل أرسنال حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع خوضه مباراة أكثر. مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم، سيسعى "المدفعجية" للحفاظ على صدارتهم وتأمين لقبهم الأول منذ أكثر من عقدين. لكن قبل عودتهم إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث في أبريل، سيواجه رجال أرتيتا باير ليفركوزن في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
