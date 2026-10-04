"المرة الأولى في 20 سنة" .. مودريتش يعلق على سباعية إنجلترا في كرواتيا

كرواتيا في حالة صدمة بعد هزيمة مدوية بسباعية نظيفة على أرضها أمام إنجلترا في المباراة الأخيرة من هذه النافذة الدولية ضمن دوري الأمم الأوروبية. فقد مُزِّق منتخب سلافن بيليتش إرباً على يد منتخب توماس توخيل، الذي ألحق به أسوأ هزيمة في تاريخه.

إنها جرعة مُرّة يصعب تجرّعها بالنسبة لمجموعة قدّمت نتائج استثنائية، من بينها الوصول إلى نهائي كأس العالم، وباتت الآن مُطالَبة بطرح أسئلة جدية حول المستقبل. وفي حديث عقب المباراة، استخدم لوكا مودريتش - قائد كرواتيا - كلمات قوية. وفي ما يلي ما قاله صانع ألعاب ميلان.