"المدرب المثالي لإعادة بناء ليفربول" – حثّ الريدز على استبدال آرني سلوت بمدرب تشيلسي السابق
سلوت تحت النار بعد الهزيمة أمام باريس
انتهت فترة شهر العسل للهولندي في أنفيلد بشكل مفاجئ، إذ يواجه ليفربول احتمال إنهاء الموسم من دون ألقاب وخروجًا محتملًا من دوري أبطال أوروبا. فقد تركت هزيمة الذهاب في ربع النهائي بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان «الريدز» أمام مهمة شاقة، وذلك عقب مشوار محلي شهد تراجعهم بفارق 21 نقطة خلف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال.
وقد خضعت قرارات سلوت التكتيكية لتدقيق شديد، لا سيما بعد الأداء الباهت في «حديقة الأمراء». وبعد المباراة، أقرّ مدرب ليفربول بأن فريقه كان «محظوظًا لأنه خسر فقط 2-0»، معترفًا بأن عملاق الدوري الفرنسي كان متفوقًا كثيرًا في تلك الليلة وكان بإمكانه بسهولة توسيع فارق الفوز.
ماتيراتزي يحدد الخليفة «المثالي»
يعتقد الفائز الإيطالي بكأس العالم ماركو ماتيرازي أنه قد حان وقت التغيير على دكة بدلاء أنفيلد، مسمّياً مواطنه والمدرب السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا المرشح المثالي لقيادة النادي إلى الأمام. ماريسكا، الذي قاد تشيلسي إلى لقب دوري المؤتمر الأوروبي وإلى الفوز بكأس العالم للأندية، ظل بلا عمل منذ مغادرته ستامفورد بريدج في يناير.
وفي حديثه إلى هايبَر، شرح المدافع السابق لإنتر سبب كون ابن الـ46 عاماً الرجل المناسب للمهمة: "هل يمكن لإنزو ماريسكا أن يعيد ريال مدريد إلى منصات التتويج؟ نعم، ولم لا! إنه يتحدث الإسبانية بشكل جيد جداً لأنه كان في إشبيلية، لكنني أعتقد أيضاً أن لدى ماريسكا فرصة جيدة للحصول على وظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل أيضاً. نيوكاسل يونايتد؟ ليس بالنسبة لي. مانشستر يونايتد سيكون خطوة جيدة لماريسكا لكنه مرتبط كثيراً بمانشستر سيتي بحيث لا يمكن أن يحدث ذلك. أعتقد أن ليفربول سيكون الأنسب لإنزو ماريسكا. إنه المدرب المثالي لقيادة عملية إعادة البناء في ليفربول لصناعة رؤية جديدة للفريق."
إرث تشيلسي وولاء الفريق
لا تزال أسهم ماريسكا مرتفعة رغم رحيله عن غرب لندن، إذ لا يزال نجوم تشيلسي الحاليون يتحدثون بصراحة عن التأثير الذي تركه على الفريق. وخلال فترة عمله، نُسب إليه الفضل في جلب الاستقرار إلى بيئة فوضوية، وهو شعور ردّده أولئك الذين عملوا تحت قيادته يوميًا.
وأعرب مدافع البلوز مارك كوكوريلا مؤخرًا عن أسفه لرحيل المدرب، قائلًا: «عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفّر لك منصة للمنافسة على الألقاب، فإنك تفتديه بروحك. لحظة رحيل ماريسكا كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار».
معركة شاقة من أجل بقاء سلوت
تعرضت قرارات سلوت التكتيكية لتدقيق شديد، ولا سيما خيار إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء كبديل غير مشارك خلال الهزيمة. ودافع المدير عن قراره قائلاً إن المباراة في الدقائق الأخيرة أصبحت مسألة «صمود» أكثر من السعي لتسجيل هدف، لكن ذلك لم يفعل الكثير لإسكات النقاد الذين يعتقدون أن المدرب فقد بريقه. ويتعين على الريدز الآن الموازنة بين تلاشي آمالهم في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى وبين الحاجة إلى عودة أوروبية تاريخية. وإذا لم يتمكن سلوت من إيجاد طريق لتجاوز باريس سان جيرمان، فإن ظل ماريسكا سيزداد حضورًا فوق دكة بدلاء أنفيلد.