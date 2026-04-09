انتهت فترة شهر العسل للهولندي في أنفيلد بشكل مفاجئ، إذ يواجه ليفربول احتمال إنهاء الموسم من دون ألقاب وخروجًا محتملًا من دوري أبطال أوروبا. فقد تركت هزيمة الذهاب في ربع النهائي بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان «الريدز» أمام مهمة شاقة، وذلك عقب مشوار محلي شهد تراجعهم بفارق 21 نقطة خلف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال.

وقد خضعت قرارات سلوت التكتيكية لتدقيق شديد، لا سيما بعد الأداء الباهت في «حديقة الأمراء». وبعد المباراة، أقرّ مدرب ليفربول بأن فريقه كان «محظوظًا لأنه خسر فقط 2-0»، معترفًا بأن عملاق الدوري الفرنسي كان متفوقًا كثيرًا في تلك الليلة وكان بإمكانه بسهولة توسيع فارق الفوز.