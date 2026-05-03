"المختلفون يعرفون" .. ماكسي لوبيز يكشف عن اعتراف رونالدينيو بخصوص "الصغير" ميسي

خلال مقابلة مع البرنامج الأرجنتيني «أولغا»، تحدث لوبيز بالتفصيل عن تجربته في مشاهدة الشاب ميسي وهو يندمج في غرفة ملابس تزخر بالنجوم. وكشف أن رونالدينيو، الذي كان آنذاك في ذروة قوته، كان أول من اعترف بتفوق زميله الأصغر سناً.

قال لوبيز: "كنت أرى بالفعل أن هذا الفتى يبلغ من العمر 16 عاماً، لكنه كان قادراً على الصمود أمام لاعبين في الثلاثين من العمر. كان يتمتع بقوة وسرعة هائلتين... كنا نحن الكبار نتحدث عن كيف سيكون مختلفاً".

وواصل: "كان روني [رونالدينيو] يقول: 'هذا الفتى أفضل مني.' رونالدينيو في 'ذروة عطائه'، هل تعرف ماذا كان ذلك؟ كان ذلك في العام الذي فاز فيه بالكرة الذهبية، وكان يقول لي ذلك. أولئك الذين هم مختلفون، يمكنهم أن يميزوا ذلك."