المحطة القادمة | جوارديولا "المُتفرغ" ينتظر ضحايا كأس العالم وفي يده شفرة "تقفيل اللعبة"

خسر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وهو إخفاق لم يسبق أن يمر به الإنجليزي بيب جوارديولا مدرب السماوي، على مدار مسيرته التدريبية، ليكتب نهاية غير سعيدة لرحلته مع السيتي على مدار آخر 10 سنوات، حيث يترك عمله مع الفريق دون أي إشارة عن خطوته المستقبلية.

إلا أن إعلان مجموعة سيتي وجوارديولا عن الانفصال، حتى قبل نهاية من عقده الحالي، جاء في توقيت حساس للغاية، يستعد خلاله كل عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة الحدث الأضخم وهو كأس العالم 2026، الذي ينطلق بعد أقل من شهر.

الكل يترقب البطولة ليس فقط لمشاهدة صراع المنتخبات على الذهب، بل لترقب مجموعة زلازال إدارية وفنية مرتقبة فور إطلاق صافرة النهاية، وخلف الكواليس، ثمة حقيقة يتداولها صناع القرار في الاتحادات الكبرى: المنتخبات الكبرى التي ستغادر المونديال مثقلة بالجراح لن تجد ترياقًا لمداواة انكسارها أفضل من بيب جوارديولا، الرجل الذي يقف الآن عند خط النهاية لرحلته الأسطورية مع مانشستر سيتي، متأهبًا لخوض مغامرته الدولية الأولى.