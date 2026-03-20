وأوضح جينتر مساء الخميس، عقب تأهل فريقه "فرايبورغ" إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الساحق 5-1 في مباراة الإياب ضد "جينك"، أنه تحدث هاتفياً "يوم الثلاثاء" مع المدرب الوطني جوليان ناجلسمان. وقال: "كما عُلم اليوم، لم تكن المحادثة جيدة. إنه ليس قراراً غير عادل، بل قرار رياضي. ومع ذلك، فإنه أمر مخيب للآمال".
"المحادثة مع يوليان ناجلسمان لم تكن رائعة": لاعب المنتخب الوطني المخضرم "محبط" من عدم اختياره للمنتخب الألماني
كان جينتر ضمن تشكيلة المنتخب الألماني الفائزة بكأس العالم 2014، وخاض حتى الآن 51 مباراة دولية. تعود آخر مشاركة له إلى يونيو 2023 تحت قيادة هانسي فليك، أي قبل تولي ناجلسمان منصبه بفترة وجيزة. وقال جينتر: «لقد عملت مع مدربين متنوعين، وأنا لست غبيًا فيما يتعلق بالتنظيم والتصرفات الدفاعية».
يقدم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً موسمًا مستقرًا مع فرايبورغ، بل إنه أضاف لمسات هجومية إلى الفريق. سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 39 مباراة رسمية. ضد جينك، كان جينتر أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل نقطتين.
- AFP
يوليان ناجلسمان: "الفرصة لم تفوت بعد"
وبدلاً من ذلك، استدعى مدرب المنتخب الألماني أنطونيو روديجر وجوناثان تاه وفالديمار أنتون ونيكو شلوتربيك وماليك تياو للعب في خط الدفاع. وعلى الرغم من عدم اختياره مرة أخرى، لا يزال جينتر يأمل في المشاركة في كأس العالم: "لا تزال هناك فرص، ولن ينتهي الأمر إلا عندما ينتهي فعلاً. وبحسب ما سمعت، فإن الأمر لم يحسم بعد".
وفي مؤتمره الصحفي الخاص بالترشيحات يوم الخميس، تطرق ناجلسمان أيضًا إلى عدم اختيار جينتر: "ماتز جينتر يقدم موسمًا جيدًا للغاية. لا يمكننا دائمًا اصطحاب الجميع ومنح الجميع الفرصة، لكننا نحاول أن نمنح الكثيرين الفرصة لإثبات أنفسهم. القطار لم يغادر بعد."
لا يوجد أي لاعب من فرايبورغ في التشكيلة الحالية التي أعلنها ناجلسمان للمباراتين الوديتين ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). كما يغيب زميل جينتر في الفريق نوح أتوبولو، وبدلاً منه، اختار مدرب المنتخب الألماني جوناس أوربيغ من بايرن ميونيخ لأول مرة في حراسة المرمى.
منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني
المركز اللاعب النادي حارس المرمى أوليفر باومان TSG هوفنهايم حارس المرمى ألكسندر نوبل ف.ب. شتوتغارت حارس المرمى يوناس أوربيغ بايرن ميونيخ الدفاع فالديمار أنتون بوروسيا دورتموند مدافع ناثانيال براون اينتراخت فرانكفورت مدافع باسكال غروس برايتون آند هوف ألبيون مدافع جوشوا كيميش بايرن ميونيخ مدافع ألكسندر بافلوفيتش نادي بايرن ميونيخ مدافع ديفيد راوم آر بي لايبزيغ مدافع أنطونيو روديجر ريال مدريد مدافع نيكو شلوتربيك بوروسيا دورتموند مدافع أنطون ستاخ ليدز يونايتد مدافع جوناثان تاه بايرن ميونيخ مدافع ماليك ثياو نيوكاسل يونايتد مدافع جوشا فاغنومان ف.ب. شتوتغارت مهاجم ليون جوريتزكا بايرن ميونيخ مهاجم سيرج غنابري نادي بايرن ميونيخ مهاجم كاي هافرتز نادي أرسنال مهاجم لينارت كارل نادي بايرن ميونيخ مهاجم جيمي لويلينغ ف.ب. شتوتغارت مهاجم فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند مهاجم ليروي ساني غالطة سراي مهاجم كيفن شاده نادي برينتفورد مهاجم دينيز أونداف ف.ب. شتوتغارت مهاجم فلوريان فيرتز نادي ليفربول مهاجم نيك وولتميد نيوكاسل يونايتد