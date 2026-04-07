AFP
"المجتمع يحتاج إلى أشخاص مثلك" - دييغو سيميوني يقول لأنطوان غريزمان إنه "يحبه" في خطاب مؤثر بينما يستعد بطل أتلتيكو مدريد لمغامرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)
تكريم عاطفي يخرق البروتوكول
نظّم سيميوني هذه التحية العلنية قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وبينما كان جالسًا إلى جانب غريزمان في سبوتيفاي كامب نو، قاطع المدرب الأرجنتيني مسؤول الإعلام. وبما أنه يعلم أن المهاجم متجه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى أورلاندو سيتي، فقد أراد تكريم لاعب فاز سابقًا مع النادي بلقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.
"عذرًا، عذرًا"، استهل المؤتمر الصحفي. "قبل أن تبدأوا بطرح الأسئلة، أردتُ، من وجهة نظري كمدرب وكأحد مشجعي أتلتيكو مدريد، أن يكون أنطوان حاضرًا في المؤتمر الصحفي اليوم".
- AFP
مجتمع يحتاج إلى أشخاص مثلك
يترك ابن الـ35 عاماً إرثاً لا يُصدَّق، بعدما خاض 489 مباراة وسجّل 211 هدفاً وقدم 97 تمريرة حاسمة لأتلتيكو. وبالحديث عن رحيله التاريخي، قال المدرب: "شكراً لك على كل عملك، وعلى كل تواضعك. أنت شخص مُلهم لشباب اليوم، ولمجتمع يحتاج إلى أشخاص مثلك. شكراً على كل ما قدمته لنا، وكل ما تقدمه لنا، وكل ما سأُصرّ على أن تواصل تقديمه لنا. شكراً على التزامك، وعلى الطريقة التي كنت تتصرف بها دائماً كمحترف وكإنسان، مع معرفتك كيف تميّز تلك العلاقة الجميلة التي تجمعنا كعائلة، وألا تتجاوز ذلك الخط الصعب بين المدرب والصديق/اللاعب. أعتبرك لاعباً ثم صديقاً."
مغامرة الدوري الأمريكي لكرة القدم تنتظرك في فلوريدا
سيُتمّ غريزمان انتقاله الحر إلى أورلاندو سيتي في 10 يوليو، مُنهياً مسيرة أوروبية تضمنت انتقالاً ضخماً بقيمة 120 مليون يورو إلى برشلونة في عام 2019 وعودة مقابل 22 مليون يورو. وردّ الفائز بكأس العالم 2018 قائلاً: "أعتقد أنه لكي أفتح قلبي أحتاج إلى أن أكون مع عائلتي وسيميوني وعائلته، لكنني مدين له بالكثير. لقد وصلت إلى مستوى لم أكن أتخيله بفضل ريال سوسيداد وسيميوني بعمله، الذي علّمني أشياء كثيرة. على الصعيد الشخصي، أنا أقدّره وأحبه. إنه لشرف وفخر أن أتدرب على يد إل تشولو".
- AFP
القتال من أجل الألقاب حتى النهاية
على الرغم من الرحيل الوشيك، يظل المهاجم عنصرًا حيويًا، إذ سجل 13 هدفًا في 44 مشاركة بجميع المسابقات هذا الموسم. ومع تبقي ثماني مباريات في الدوري الإسباني واستمرار طموحاتهم الأوروبية، حذّر المدرب مازحًا من أن مودته لن تضمن مكانًا أساسيًا.
"تبقى ثماني مباريات في الدوري، ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا، وبإذن الله سنلعب خمس مباريات أخرى في دوري أبطال أوروبا"، قال. "أشجعكم على مواصلة الاستمتاع بهذه الفترة. أحبكم كثيرًا. لو كان أي مشجع لأتلتيكو مدريد هنا اليوم لقال الشيء نفسه. أشعر بأنني مرتبط بهم تمامًا. أنا مدربكم، وأنتم تعلمون أنه إذا لم تركضوا غدًا فأنتم خارج التشكيلة. هذا كل شيء. آسف. أردت فقط أن أقول هذه الكلمات."