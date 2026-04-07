نظّم سيميوني هذه التحية العلنية قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وبينما كان جالسًا إلى جانب غريزمان في سبوتيفاي كامب نو، قاطع المدرب الأرجنتيني مسؤول الإعلام. وبما أنه يعلم أن المهاجم متجه إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى أورلاندو سيتي، فقد أراد تكريم لاعب فاز سابقًا مع النادي بلقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

"عذرًا، عذرًا"، استهل المؤتمر الصحفي. "قبل أن تبدأوا بطرح الأسئلة، أردتُ، من وجهة نظري كمدرب وكأحد مشجعي أتلتيكو مدريد، أن يكون أنطوان حاضرًا في المؤتمر الصحفي اليوم".



