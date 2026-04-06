اللاعب الشاب الموهوب في توتنهام، مايكي مور، يكشف عن أزمة قلبية أبقته طريح الفراش لمدة ستة أسابيع

في نوفمبر 2024، تم تشخيص إصابة مور بالتهاب عضلة القلب، وهو التهاب يصيب عضلة القلب، بعد أن عانى من آلام مفاجئة في الصدر. وأجبر هذا التشخيص المراهق على الراحة التامة في الفراش لمدة ستة أسابيع، مما منع أي شكل من أشكال التمرين، وذلك في الوقت الذي كان يثبت فيه وجوده في الفريق الأول لتوتنهام.

وفي حديثه عن تلك اللحظة على الموقع الرسمي لتوتنهام، قال مور: "كنت ألعب بشكل جيد للغاية، وبدأت أجد مكاني في الفريق الأول، ثم أعتقد أن ذلك كان قبل مباراة غالطة سراي مباشرة. تدربت قبلها بيومين، وأعتقد أنني كنت مستعدًا للعب أساسيًا أو للمشاركة في تلك المباراة، ثم ذهبت لتلقي درس في القيادة في تلك الليلة وفجأة شعرت بألم في صدري.

اتصل بي الطبيب وقال لي ببساطة: "انسَ أمر كرة القدم في الوقت الحالي". تبين أنني مصاب بالتهاب عضلة القلب، وهو فيروس انتقل إلى قلبي وتسبب لي في ألم في القلب. أنا محظوظ لأنني اكتشفت المرض مبكرًا، لأنني لست متأكدًا مما كان يمكن أن يحدث بعد ذلك. أعتقد أنني بقيت في السرير لمدة ستة أسابيع. لم يُسمح لي بممارسة أي تمرينات".