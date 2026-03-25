يبدو أن بوروسيا دورتموند قد عثرت في الدوري الإيطالي على بديل لجوليان براندت. وفقًا لما أوردته صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فقد اتصل بوروسيا دورتموند بنادي تورينو وبلاعب الفريق نيكولا فلاسيتش.
اللاعب الذي يود نيكو كوفاتش ضمه بشكل مفاجئ: بوروسيا دورتموند يستهدف خليفة جوليان براندت
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن نيكو كوفاتش، مواطن فلاسيتش، من أشد المعجبين بهذا اللاعب في خط الوسط الهجومي، إلا أن صفقة انتقاله لن تكون رخيصة. ورغم أن عقد فلاسيتش مع تورينو ينتهي في عام 2027، إلا أن النادي يمتلك خيارًا يتيح تمديد العقد تلقائيًا حتى عام 2028.
انتقل فلاسيتش إلى تورينو على سبيل الإعارة بعد موسم أول صعب مع وست هام يونايتد، قبل أن يدفع النادي الذي يلعب في الدوري الإيطالي حوالي 11 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الكرواتي بشكل نهائي. لم يكن فريق هامرز، الذي دفع 30 مليون يورو إلى نادي سسكا موسكو في أغسطس 2021، المحطة الأولى لفلاسيتش في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يحالفه الحظ.
في عام 2017، انتقل من أكاديمية هايدوك سبليت إلى إيفرتون مقابل 11 مليون يورو، لكنه تم بيعه إلى موسكو بعد موسم واحد فقط و19 مباراة (هدفان، تمريرة حاسمة واحدة). هناك، كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لاعبًا أساسيًا لسنوات عديدة وسجل في 108 مباراة ما مجموعه 54 مشاركة في الأهداف (33 هدفًا و21 تمريرة حاسمة)، بينما في وست هام نادرًا ما تجاوز دور اللاعب البديل.
إلى جانب اهتمام بوروسيا دورتموند: يبدو أن أينتراخت فرانكفورت وروما مهتمان أيضًا بـ فلاسيتش
أما الحال مع تورينو فهي مختلفة. فقد أصبح فلاسيتش هناك نائبًا لقائد الفريق، وشارك في التشكيلة الأساسية في كل مباراة بالدوري. وفي الموسم الحالي، سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 33 مباراة رسمية. وبالإضافة إلى مركز الهجوم، يمكن استخدام فلاسيتش أيضًا في مركز المهاجم المتأخر أو الجناح الأيسر. وهو نمط لعب يشبه إلى حد كبير نمط براندت الذي سيغادر الفريق.
من المعروف منذ عدة أسابيع أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سيغادر بوروسيا دورتموند بعد سبع سنوات من انتقاله من باير ليفركوزن مقابل 25 مليون يورو. على الرغم من أن براندت كان دائماً يقدم أرقاماً قوية في بوروسيا دورتموند باعتباره هدافاً موثوقاً به على الأقل، إلا أنه كان يُنظر إليه بعين النقد منذ فترة طويلة، خاصة من قبل جماهير دورتموند، بسبب أدائه المتقلب ومظهره الهادئ، لا سيما فيما يتعلق بالعمل الدفاعي. في 300 مباراة رسمية خاضها حتى الآن مع بوروسيا دورتموند، شارك براندت بشكل مباشر في 125 هدفاً (56 هدفاً و69 تمريرة حاسمة).
في الوقت نفسه، لا يزال فلاسيتش مع تورينو في صراع الهبوط، وهو هناك اللاعب الأهم في الهجوم لـ "غراناتا" إلى جانب جيوفاني سيميوني. وتبلغ الفارق عن مراكز الهبوط ست نقاط.
ويبدو أن بوروسيا دورتموند ليس النادي الوحيد الذي يبدي اهتماماً به. ففي الدوري الألماني، يبدو أن أينتراخت فرانكفورت يراقب فلاسيتش أيضاً. ووفقاًلـ"توتوسبورت"، فإن مدرب روما جيان بييرو جاسبيريني معجب كبير بفلاسيتش. لكن من غير المؤكد ما إذا كان جاسبيريني سيحتفظ بمنصبه كمدرب في العاصمة الإيطالية لفترة طويلة.
جوليان براندت ونيكولا فلاسيتش: بيانات الأداء والإحصائيات
اللاعبون المباريات الأهداف تمريرات حاسمة نيكولا فلاسيتش 414 70 63 جوليان براندت 583 134 147