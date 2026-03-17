"اللاعب الأكثر شبهاً" بليونيل ميسي في أزمة الأداء: تلميذ بيب جوارديولا المتميز يواجه خطر استيقاظ مزدوج مرير

ولكن ماذا عن ليونيل ميسي، قد يتساءل المرء؟ كان مدرب مانشستر سيتي قد أورد مقارنة دالة في هذا الصدد في أواخر نوفمبر: "لقد كان رائعًا طوال الموسم"، قال جوارديولا عن فودن البالغ من العمر 25 عامًا. "أتذكر لاعبًا دربته في برشلونة، كان يصل إلى منطقة الجزاء ويسدد من خارجها. إنه أقرب لاعب رأيته في حياتي."

يبدو أن هذه الكلمات قد حفزت فودن. فقد جاءت في وقت كان فيه الجناح الهجومي يبدأ أفضل مرحلة له في الموسم الحالي. في أربع مباريات بالدوري، فاز فيها سيتي جميعًا، سجل فودن ستة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

صحيح أن غوارديولا أشرك فودن في المباريات الأربع التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 90 دقيقة في كل منها، لكن منذ ذلك الحين يمكن ملاحظة انقطاع واضح. شارك فودن في 12 مباراة منذ ذلك الحين، وظل دون تسجيل أي نقطة لمدة 13 مباراة. سجل هدفه الأخير في نهاية السلسلة المذكورة، في 14 ديسمبر.