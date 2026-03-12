اللاعبون المثاليون: إرلينغ هالاند وليونيل ميسي وفيد فالفيردي والـ 20 لاعبًا الذين حصلوا على تقييم 10/10 النادر من صحيفة L’Equipe

لسنوات طويلة، كان باريس سان جيرمان أضحوكة دوري أبطال أوروبا. على الرغم من هيمنته في فرنسا وامتلاكه أغلى لاعبين في تاريخ كرة القدم - نيمار وكيليان مبابي - كان باريس سان جيرمان يفشل بشكل روتيني في أوروبا. ومع ذلك، في موسم 2024-25 ومع رحيل مبابي، ظهر باريس سان جيرمان جديد، مليء بالمواهب الشابة التي لعبت بحيوية شجعها المدرب لويس إنريكي.
وكانت مكافأتهم هي الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، والذي تم حسمه بأسلوب رائع بفوزهم 5-0 على إنتر في النهائي. كان ديزير دوي في المقدمة في ميونيخ، حيث ساعد في تسجيل الهدف الأول لأشرف حكيمي قبل أن يسجل هدفين بنفسه، ليصبح بذلك أول لاعب يساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا. لعب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع دفاع إنتر طوال 67 دقيقة على أرض الملعب في أداء بارع من لاعب كان العالم تحت قدميه.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن لويس إنريكي حصل على تقييم 10/10 من صحيفة L'Equipe،حيث أصبح أول مدرب يفوز بثلاثية أوروبية مع ناديين مختلفين.