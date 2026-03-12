اللاعبون المثاليون: إرلينغ هالاند وليونيل ميسي وفيد فالفيردي والـ 20 لاعبًا الذين حصلوا على تقييم 10/10 النادر من صحيفة L’Equipe

تشتهر وكالة الأنباء الفرنسية بنهجها الجاد في تقييم الأداء. من النادر أن يثير أي شخص إعجابها لدرجة أن تمنحه علامة كاملة، ويصبح الأمر موضوعًا ساخنًا إذا ما فعلت ذلك بالفعل.

في بعض الأحيان، تنزلق القناع ولا يبقى أمامهم خيار سوى الاعتراف بإنجازات أولئك الذين قدموا عروضاً خالية من الأخطاء، مع GOAL لتطلعك على 20 لاعباً حصلوا على هذا التكريم الأسمى: