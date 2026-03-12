Goal.com
Valverde Messi Haaland L'Equipe GFXGetty/GOAL
Chris Burton



اللاعبون المثاليون: إرلينغ هالاند وليونيل ميسي وفيد فالفيردي والـ 20 لاعبًا الذين حصلوا على تقييم 10/10 النادر من صحيفة L’Equipe

في فريق ريال مدريد المليء بالنجوم، نادراً ما يتم تمييز فيدي فالفيردي لما يقدمه للفريق الأبيض على الرغم من أهميته الواضحة للفريق. لكن يوم الأربعاء، تمكن من الاستحواذ على الأضواء بعد أن سجل ثلاثية مذهلة في الشوط الأول قضت على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. كما أكسبه أدائه تقديراً نادراً: تقييم 10/10 من صحيفة L'Equipe.

تشتهر وكالة الأنباء الفرنسية بنهجها الجاد في تقييم الأداء. من النادر أن يثير أي شخص إعجابها لدرجة أن تمنحه علامة كاملة، ويصبح الأمر موضوعًا ساخنًا إذا ما فعلت ذلك بالفعل.

في بعض الأحيان، تنزلق القناع ولا يبقى أمامهم خيار سوى الاعتراف بإنجازات أولئك الذين قدموا عروضاً خالية من الأخطاء، مع GOAL لتطلعك على 20 لاعباً حصلوا على هذا التكريم الأسمى:

  • فرانك سوزي وبرونو مارتيني (فرنسا تحت 21 سنة 3-0 اليونان تحت 21 سنة، 1988)

    أول لاعبين سجلا 10 نقاط كاملة هما النجمان الفرنسيان سوزي ومارتيني. بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب مع اليونان في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة، استقبلت فرنسا منافستها في بيزانسون وحققت فوزاً تاريخياً.

    كان سوزي له دور كبير في الفوز، حيث سجل هدفين رائعين، بينما قام مارتيني بسلسلة من التصديات الرائعة للحفاظ على تقدم فريقه.

    واصل الثنائي مسيرتهما الاحترافية، حيث خاض الأول أكثر من 500 مباراة في الدوري وسجل 102 هدفاً من مركز الدفاع والوسط. أصبح مارتيني أسطورة في نادي أوكسير وترقى إلى مستوى كرة القدم الدولية قبل أن يصبح مدرب حراس المرمى للمنتخب الفرنسي.

  • أوليغ سالينكو (روسيا 6-1 الكاميرون، 1994)

    حتى المتشددون في صحيفة L'Equipe لم يستطيعوا حرمان سالينكو من أعلى تكريم بعد أن قدم أداءً خمس نجوم في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة.

    لا يزال سالينكو اللاعب الوحيد الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم، وقد تقاسم الحذاء الذهبي مع هريستو ستويشكوف بفضل هدفه السابق ضد السويد، على الرغم من أن روسيا لم تتجاوز مرحلة المجموعات.

  • لارس ويندفيلد (آرهوس 1-0 نانت، 1997)

    لم يكن الكثيرون يعلقون آمالاً كبيرة على الفريق الدنماركي آرهوس عندما واجه نانت في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1997/98.

    ومع ذلك، تمكن الفريق الدنماركي من تعادل 2-2 مع الفريق المرشح للفوز، ثم حقق فوزًا 1-0 في مباراة الإياب. سجل توربن بيكنيك الهدف، لكن البطل الحقيقي كان ويندفيلد، الذي قدم سلسلة مذهلة من التصديات ليبقي الفريق الفرنسي بعيدًا عن المرمى.

    للأسف، لم يلعب ويندفيلد أبدًا مع منتخب بلاده. اللعنة عليك يا بيتر شمايكل!

  • ليونيل ميسي (برشلونة 4-1 أرسنال، 2010)

    استغرق الأمر 13 عامًا حتى شعرت صحيفة L'Equipe بالراحة لتمنح تقييم 10/10 مرة أخرى، حيث كسر صبي أرجنتيني ذو شعر مجعد هذه الجفاف.

    كانت هذه واحدة من المرات العديدة التي كان فيها ميسي لا يمكن إيقافه في مباراة مهمة وهو في ذروة قوته، وكان فريقه في حاجة إلى ذلك بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في الإمارات.

  • ليونيل ميسي (برشلونة 7-1 باير ليفركوزن، 2012)

    مرحبًا مرة أخرى يا صديقي القديم. هذه المرة سجل ميسي رقمًا قياسيًا بخمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، حيث أذل برشلونة فريق ليفركوزن الذي كان يضم الحارس المرتبك بيرند لينو.

    تلقى لينو هدفين من لا بولغا خلال المباراة، كما تصدى للكرة مباشرة في طريقه لتسجيل هدفه الرابع.

  • روبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند 4-1 ريال مدريد، 2013)

    شهدت نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 تحولاً في ميزان القوى في كرة القدم الأوروبية من إسبانيا إلى ألمانيا، حيث تغلب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على برشلونة وريال مدريد على التوالي.

    كان ليفاندوفسكي أحد رواد هذه الثورة، حيث صدم لوس بلانكوس بأربعة أهداف في سيغنال إيدونا بارك. كان هذا الإنجاز الرائع نذيراً بتحول اللاعب الدولي البولندي إلى هداف لا يلين يحطم الأرقام القياسية، كما نعرفه ونحبه اليوم.

  • كارلوس إدواردو (غينغامب 2-7 نيس، 2014)

    سجل كارلوس إدواردو 10 أهداف لفريق نيس خلال موسم 2014/15 - ونصفها جاء في هذه المباراة التي انتهت بفوز ساحق 7-2 على فريق غينغامب.

    وكان الهدف الأول هو الأجمل، حيث سدد كرة حرة جميلة من مسافة 30 ياردة بقدمه الجانبية، لتنخفض في الوقت المناسب وتسكن الشباك. هدف رائع.

  • نيمار (باريس سان جيرمان 8-0 ديجون، 2018)

    بعد سلسلة من العلامات 10 في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعلتنا صحيفة L'Equipe ننتظر أربع سنوات بعد أداء كارلوس إدواردو قبل أن تمنح العلامة القصوى مرة أخرى.

    كسر نيمار هذه السلسلة بتسجيله نصف أهداف باريس سان جيرمان في فوزه الشهير 8-0 على ديجون. استغرق الأمر أربع دقائق فقط ليفتتح الباريسيون التسجيل، مما حدد مسار ليلة قاتمة بشكل لا يصدق للزوار الذين، ومن المفارقات، لم يكونوا على مستوى التحدي.

  • Dusan Tadic Ajax Real Madrid 2019Getty Images

    دوسان تاديتش (ريال مدريد 1-4 أياكس، 2019)

    بعد أن كان متأخراً 2-1 في مجموع المباراتين قبل مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فاز أياكس بشكل مذهل على ريال مدريد 4-1 في البرنابيو ليصل إلى ربع النهائي، حيث لعب المهاجم السابق لساوثهامبتون دوسان تاديتش دوراً أساسياً في الفوز.

    سجل الصربي هدفًا وصنع هدفين آخرين ليساعد فريق إريك تين هاج على تحقيق انقلاب مذهل، حيث قدم تاديتش أفضل أداء في مسيرته في العاصمة الإسبانية.

  • Lucas Moura Ajax Tottenham UCL 05082019Getty Images

    لوكاس مورا (أياكس 2-3 توتنهام، 2019)

    إذا كان إنقاذ فريقك من الهبوط إلى دوري أبطال أوروبا لا يستحق علامة 10/10، فلا شيء يستحقها.

    بعد شوط أول هادئ في المقدمة، انطلق لوكاس مورا بعد الاستراحة وسجل هدفين متتاليين ليضع توتنهام على بعد هدف واحد من موعده مع القدر. ثم، مع بقاء ثوانٍ قليلة على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، سجل هدفًا آخر.

    انتهى الأمر بالدموع لتوتنهام في النهائي، لكن الهدف الثالث للوكاس هو أحد أكثر التذكيرات فعالية لماذا كرة القدم هي أفضل رياضة في العالم.

  • سيرج غنابري (توتنهام 2-7 بايرن ميونيخ، 2019)

    من أحد أعظم الأيام في تاريخ توتنهام إلى أحد أسوأها...

    لا أحد يحب الخسارة 7-2، لكن حقيقة أن غنابري، اللاعب السابق في أكاديمية أرسنال، سجل ثلاثية وحصل على تمريرة حاسمة جعلت الإحراج أكثر إيلامًا.

    كما كان هذا الأداء بمثابة إعلان وصول الألماني إلى مصاف النجوم العالميين. ليس سيئًا بالنسبة لشخص لم يتمكن من الانضمام إلى فريق وست بروميتش ألبيون بقيادة توني بوليس قبل بضع سنوات.

  • كيليان مبابي (فرنسا 8-0 كازاخستان، 2021)

    قدم مبابي سلسلة من العروض العالمية المستوى في مسيرته القصيرة نسبياً حتى الآن، لكن واحداً منها فقط كان يستحق الثناء الأقصى من صحيفة L'Equipe.

    لم تكن تلك المباراة الأكثر إثارة، حيث قدم المهاجم أداءً مثالياً في مباراة تصفيات كأس العالم ضد كازاخستان في ملعب بارك دي برانس. ومع ذلك، أصبح مبابي أول لاعب فرنسي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، لذا ربما كان يستحق تلك العلامة 10/10.

  • ألبان لافونت (نانت 3-1 باريس سان جيرمان، 2022)

    نادراً ما يخسر باريس سان جيرمان مباريات الدوري الفرنسي، وإذا خسر، فعادةً ما يكون ذلك بسبب الأداء الرائع لحارس مرمى الفريق المنافس.

    وهذا بالضبط ما فعله لافونت هنا، حيث ساعد نانت على الحفاظ على تقدمه المفاجئ بثلاثة أهداف في الشوط الأول وتسجيل ثلاث نقاط تاريخية. حقق باريس سان جيرمان 3.93 xG في المباراة، لكن لافونت لم يستقبل سوى هدف واحد بفضل بعض التصديات البطولية التي تحدت الاحتمالات بين القائمين.

  • Erling Haaland Man City 2022-23 [3]Getty Images

    إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي 6-3 مانشستر يونايتد، 2022)

    الـ 10/10 الثاني لعام 2022 كان من نصيب هالاند بعد ديربي مانشستر الذي كان من جانب واحد تمامًا.

    سجل هالاند ثلاثية ثالثة على التوالي على أرضه ضد مانشستر يونايتد - ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - بل وقام بتسجيل تمريرة حاسمة أيضًا. لا تتفاجأ إذا حصل على المزيد من التقييمات بنسبة 100٪ في وقت قريب.

  • Dominik Livakovic Croatia 2022Getty Images

    دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا 1-1 البرازيل (ركلات الترجيح 4-2)، 2022)

    كان حارس مرمى كرواتيا في حالة بطولية في ربع نهائي كأس العالم، حيث أحبط البرازيل بمفرده تقريبًا، وقام بـ 11 تصديًا لا تصدق خلال المباراة.

    كما كان مصدر إلهام في ركلات الترجيح، حيث كان تصديه لركلة رودريغو حاسماً، مما مكن الكرواتيين من الفوز في ركلات الترجيح والتأهل إلى نصف النهائي.

  • إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي 7-0 آر بي لايبزيغ، 2023)

    سجل إرلينغ هالاند خامس ثلاثية له في موسم 2022-23 الرائع، حيث سجل خمسة أهداف في فوز مانشستر سيتي الساحق 7-0 على RB Leipzig في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    وهذه هي المرة الثانية في مسيرته التي يحصل فيها هالاند على علامة 10 كاملة من صحيفة L'Equipe - وكان الأمر الوحيد المخيب للآمال هو قرار بيب جوارديولا بإخراجه من الملعب عندما كان لا يزال أمامه نصف ساعة لإكمال ثلاثيته المزدوجة!

  • Ademola Lookman Atalanta 2023-24Getty Images

    أديمولا لوكمان (أتالانتا 3-0 باير ليفركوزن، 2024)

    دخل أتالانتا نهائي الدوري الأوروبي 2024 في وضع غير مواتٍ أمام باير ليفركوزن، الذي حسم لقب الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة، وكان على بعد مباراتين من إكمال موسم لا يقهر في جميع المسابقات. لكن أديمولا لوكمان كان له رأي آخر.

    سجل اللاعب الدولي النيجيري ثلاثية مذهلة بثلاثة أهداف رائعة، حيث سحق فريق جيان بييرو جاسبيريني فريق شابي ألونسو في دبلن. كان لوكمان في المقدمة حيث تجاوز دفاع ليفركوزن، واستحق أن يأخذ كرة المباراة إلى منزله.

  • Donovan Leon Auxerre 2024-25Getty Images

    دونوفان ليون (أوكسير 0-0 باريس سان جيرمان، 2024)

    دونوفان ليون ليس اسماً معروفاً في فرنسا، ناهيك عن خارج البلاد، لكنه في سن 32 عاماً حظي بلحظته في الأضواء بفضل أحد أفضل أداءات حراس المرمى التي شهدتها الدوري الفرنسي.

    أنقذ ليون 11 كرة ليحافظ على شباكه نظيفة أمام المتصدر باريس سان جيرمان، حيث تمكن فريقه أوكسير الصاعد حديثًا من تحقيق تعادل 0-0 أمام الفريق الذي سيقهر فرنسا وأوروبا على مدار الأشهر الستة المقبلة.

  • Desire Doue PSG InterGetty Images

    ديزير دو (باريس سان جيرمان 5-0 إنتر، 2025)

    لسنوات طويلة، كان باريس سان جيرمان أضحوكة دوري أبطال أوروبا. على الرغم من هيمنته في فرنسا وامتلاكه أغلى لاعبين في تاريخ كرة القدم - نيمار وكيليان مبابي - كان باريس سان جيرمان يفشل بشكل روتيني في أوروبا. ومع ذلك، في موسم 2024-25 ومع رحيل مبابي، ظهر باريس سان جيرمان جديد، مليء بالمواهب الشابة التي لعبت بحيوية شجعها المدرب لويس إنريكي.

    وكانت مكافأتهم هي الفوز بكأس أوروبا لأول مرة، والذي تم حسمه بأسلوب رائع بفوزهم 5-0 على إنتر في النهائي. كان ديزير دوي في المقدمة في ميونيخ، حيث ساعد في تسجيل الهدف الأول لأشرف حكيمي قبل أن يسجل هدفين بنفسه، ليصبح بذلك أول لاعب يساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا. لعب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع دفاع إنتر طوال 67 دقيقة على أرض الملعب في أداء بارع من لاعب كان العالم تحت قدميه.

    وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن لويس إنريكي حصل على تقييم 10/10 من صحيفة L'Equipe،حيث أصبح أول مدرب يفوز بثلاثية أوروبية مع ناديين مختلفين.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    جواو نيفيس (تولوز 3-6 باريس سان جيرمان، 2025)

    من قال أن الدوري الفرنسي ممل؟ فوز باريس سان جيرمان الرائع 6-3 على تولوز خلال الأسابيع الأولى من موسم 2025-26 كان مليئًا بكل شيء، بما في ذلك تسعة أهداف وركلة جزاء ضائعة. لكن الأهداف الثلاثة التي سجلها جواو نيفيس هي التي سرقت الأضواء.

    لم يكتفِ لاعب الوسط الصغير بتسجيل هدف واحد بضربة مقصية، بل سجل هدفين. هدفان بضربة مقصية. في غضون سبع دقائق. بعد أربعة عشر دقيقة من بدء المباراة. يا للروعة.

    دخل بطل الدوري الفرنسي الشوط الثاني متقدمًا 4-1، مع تسجيل برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي أيضًا. أضاف ديمبيلي الهدف الخامس لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء قبل أن يسجل نيفيس الهدف السادس والثالث له، مما لم يترك لكتاب ومحرري صحيفة L'Equipe خيارًا سوى منحه العلامة الكاملة 10.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    فيد فالفيردي (ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي، 2026)

    مع غياب كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو بسبب الإصابة، لم يكن هناك الكثير من التوقعات من ريال مدريد عندما واجه مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-26 على الرغم من مكانته في الساحة الأوروبية. لكن فيدي فالفيردي كان له رأي آخر.

    ارتدى لاعب منتخب أوروغواي شارة القائد، وأحدث ثورة في الجانب الأيمن لريال مدريد، وسجل ثلاثة أهداف رائعة حسمت نتيجة مباراة الذهاب قبل نهاية الشوط الأول. كانت بعض اللمسات التي أظهرها فالفيردي في بناء الهجمات التي أسفرت عن أهدافه رائعة، ولا سيما تمريرته فوق رأس مارك جوي في هدفه الثالث، بينما كان إنهاءه للهجمات أمام جيجي دوناروما دقيقًا للغاية.

    في ليلة واحدة في البرنابيو، تألق أحد أبطال ريال مدريد المجهولين.

