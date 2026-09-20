"لم يكن يعرف ما هو الكلاسيكو!" .. يامال يعلق على فترة راشفورد في برشلونة

استمتع راشفورد بفترة مثمرة في كتالونيا الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفًا في 49 مباراة بينما توّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. لكن بدايته في أعنف صراعات النادي لم تسر بسلاسة.

شارك اللاعب الدولي الإنجليزي في الخسارة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في وقت مبكر من فترة إعارته. وترك أداؤه الأول الكثير مما هو منشود، إذ لاحظ زملاؤه على الفور عدم اعتياده على الضغوط الفريدة التي تحملها هذه المباراة.

ورغم تلك البداية الصعبة، تأقلم خريج أكاديمية مانشستر يونايتد سريعًا. فعندما التقى العملاقان الإسبانيان مجددًا في ملعب كامب نو، قدّم المهاجم ركلة حرة رائعة ساعدت في حسم لقب برشلونة الثاني على التوالي، وأظهر تحولًا كبيرًا في معدل عمله بشكل عام.



