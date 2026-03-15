الكشف عن موقف ليونيل ميسي من مباراة "الفيناليسيما" بعد إلغاء لقاء الأرجنتين وإسبانيا

كانت المباراة، التي كان من المقرر أن تجمع بين بطل كأس أمريكا الجنوبية 2024 (كونميبول) وأبطال أوروبا، من المقرر إجراؤها في قطر يوم 27 مارس. غير أن الهيئات المنظمة اضطرت إلى إلغاء المباراة بسبب تصاعد الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بياناً يوم الأحد يوضح فيه هذا القرار: "بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المنظمة في قطر، يُعلن اليوم أنه بسبب الوضع السياسي الحالي في المنطقة، لا يمكن إقامة مباراة "الفيناليسما" كما كان متوقعاً في قطر. وقد بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن بدائل أخرى ممكنة، لكن تبين في النهاية أن جميعها غير مقبولة بالنسبة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم."