الكشف عن موعد عودة كريستيانو رونالدو وسط مخاوف بشأن مشاركة البرتغال في كأس العالم، بينما يصدر طبيب «النصر» تقييمه بشأن تعافيه من الإصابة

وفقًا لتقارير صحيفة «الرياض»، فإن الجهاز الطبي راضٍ عن التقدم الذي أحرزه الثنائي المخضرم، في الوقت الذي يسعى فيه متصدر الدوري إلى الحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه في صدارة الترتيب. ويتجه التركيز الآن نحو الاستعداد البدني للمباريات، استعدادًا لسلسلة حاسمة من ثماني مباريات تختتم بها الفريق موسمه المحلي.

وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أن "المدرب خورخي جيسوس يمكنه الآن الاستعانة بخدمات رونالدو وماني بعد أن أكملوا برامج إعادة التأهيل والعلاج. ومن المتوقع أن يكونا جاهزين لمباراة الجمعة ضد النجمة. وقد أنهى ماني برنامج اللياقة البدنية، الذي تضمن تمارين الجري وتقوية العضلات، وتعافى من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا".