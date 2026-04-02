الكشف عن مطالب إيبراهيما كوناتي المالية في ليفربول، حيث يضغط اللاعب المتمرد على عقده للحصول على زيادة كبيرة في راتبه وسط أنباء عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد
نادي «الريدز» يخوض معركة حول تجديد عقد نجم الدفاع
يدخل ليفربول في مفاوضات صعبة مع كوناتي، حيث يطالب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بزيادة كبيرة في راتبه. ورغم أن التقارير تشير إلى أن احتمالية بقائه في ميرسيسايد أكبر من رحيله، إلا أن المفاوضات حول العقد الجديد واجهت عقبات بسبب الخلافات حول الأجور بين النادي وممثلي اللاعب. يعتقد ممثلو اللاعب السابق في نادي آر بي لايبزيغ أن راتبه الحالي الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لا يتناسب مع أهميته للفريق، وفقاً لموقع The Athletic. على سبيل المثال، يُقال إن فلوريان فيرتز يتقاضى حوالي 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. لكن، في حين أن المفاوضات لا تزال متوقفة، تبدو احتمالات رحيل المدافع أقل تأكيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
ريال مدريد يراقب الأزمة في أنفيلد
المال ليس العامل الوحيد، حيث يُقال إن كوناتي يراقب اهتمام أندية أخرى به، خاصة إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وقد لفتت هذه الحالة من عدم اليقين انتباه ريال مدريد، الذي يبحث عن تعزيزات دفاعية في أعقاب سلسلة من الإصابات الطويلة الأمد في البرنابيو. ويقوم «البلانكوس» بمتابعة اللاعب الدولي الفرنسي منذ بعض الوقت، حيث يعتبرونه إضافة مهمة لخط دفاع الفريق.
الاستقرار الدفاعي في خطر بالنسبة لـ «سلوت»
سيشكل رحيل اللاعب الدولي الفرنسي ضربة تكتيكية قوية للمدرب آرني سلوت. فقد اعتمد المدرب الهولندي بشكل كبير على التناغم بين كوناتي وفيرجيل فان ديك للحفاظ على خط دفاعي متقدم. وإذا غادر كوناتي ملعب أنفيلد مجانًا هذا الصيف، فسيضطر ليفربول إلى الانطلاق في سوق الانتقالات بحثًا عن مدافع قلب جديد ذي خبرة - على الرغم من أنه قد نجح بالفعل في التعاقد مع النجم الصاعد لرين جيريمي جاكيه.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وفي حين سيواصل المسؤولون العمل خلف الكواليس على عقد كوناتي الجديد، سيظل لاعبو فريق سلوت مركزين على المرحلة الأخيرة من الموسم. ويحتل «الريدز» حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. ويستعد الفريق الآن لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يسافر إلى باريس لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.