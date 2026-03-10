الكشف عن: كيف يخطط بايرن ميونيخ لإنهاء الحديث عن انتقال هاري كين مع إعلان تمديد عقد المهاجم صاحب 500 هدف

في الوضع الحالي، كين مرتبط بشروط في أليانز أرينا حتى صيف 2027. تم الكشف في مرحلة ما أن الأطراف المهتمة من خارج الدوري الألماني يمكنها الدخول في مفاوضات إذا قدمت عرضًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار).

لم تصل أي عروض، وتم إلغاء شروط الانتقال هذه في نهاية فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026. أي شخص يأمل في انتزاع كين من بافاريا سيتعين عليه الآن دفع أي مبلغ يطلبه بايرن ميونيخ مقابل لاعبه رقم 9.

لا ينوي بطل الدوري الألماني الحالي - الذي ساعد كين في رفع لعنة الألقاب التي طالما لاحقته - الموافقة على بيعه. بدلاً من ذلك، يبحث النادي خيار الإبقاء على المهاجم الغزير التهديف بعد نهاية الموسم المقبل.