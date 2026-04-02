ترجمه
الكشف عن: كيف ألهم ليونيل ميسي وبرشلونة "إمبراطورية" الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) التي يقودها ستيف كاري وفريق غولدن ستايت ووريورز
استلهم كير أفكاره التدريبية من غوارديولا
أمضى ستيف كير 12 عامًا على رأس فريق ووريورز. وبعد أن تذوق طعم الفوز بخمس بطولات نهائية في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) كلاعب - حيث لعب جنبًا إلى جنب مع مايكل جوردان في فريق شيكاغو بولز - حصد أربعة ألقاب أخرى بصفته مدربًا رئيسيًا.
كان أولها في عام 2015، بعد عام من وصوله إلى سان فرانسيسكو. ورث مجموعة من اللاعبين النجوم، لكنه كان بحاجة إلى نظام جديد لتحويل الإمكانات إلى شيء ملموس.
بحث كير عن الإلهام في رياضة كروية أخرى، حيث اعتبر غوارديولا النموذج المثالي الذي يجب أن يحذو حذوه المدربون الآخرون. فقد حقق نجاحًا محليًا وقاريًا عندما كان ميسي وزملاؤه تحت تصرفه.
سعى فريق ووريورز إلى تطبيق خطة تكتيكية مماثلة تحت إشراف كير، حيث طُلب من كوري وتومبسون وغيرهما اللعب بمزيد من الحماس - مما سمح بتدوير الكرة بشكل أسرع ونقلها إلى مناطق الهجوم حيث يصبح تسجيل النقاط أسهل.
كيف سعى كاري وفريقه إلى محاكاة ميسي وبرشلونة
وعُرضت عليهم مقاطع فيديو لفرق برشلونة الأسطورية عقب تعيين كير، حيث تحدث طومسون لصحيفة «موندو ديبورتيفو» عن الدور الذي لعبه ميسي ونجوم كرة القدم الكبار في إخراج أفضل ما لدى فريق طموح في الولايات المتحدة.
وعندما سُئل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يلعب حالياً مع فريق دالاس مافريكس، عما إذا كان يتذكر أي فيديو تعليمي محدد، أجاب: "لا، ولكن من الواضح أن رونالدينيو وليونيل ميسي، عندما كانا هناك، ونيمار، شكلوا فريقاً رائعاً لفترة طويلة، واستخدمهم ستيف كمثال على الطريقة التي نريد أن نلعب بها من حيث تحريك الكرة، واللمسات السريعة، ومدى تأثير ذلك على العمل الجماعي، وكيف يؤدي في النهاية إلى هدف الفوز. برشلونة فعل ذلك على أعلى مستوى، لذا تهانينا لستيف كير على تقديمه مثالاً رائعاً".
تبنّي فلسفة «تيكي-تاكا» في أوساط الدوري الأمريكي للمحترفين
كان كوري، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، الذي ساعد فريق «ووريورز» على الفوز بأربعة ألقاب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) بين عامي 2015 و2022، قد صرح سابقًا في بودكاست «Mind the Game» بأن كير كان يستلهم من ميسي وبرشلونة للحصول على إرشادات حول كيفية السيطرة على الخصوم، حيث قال: «كان يقول: "أريد فقط إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الطريقة التي نخلق بها فرص التسديد"».
"لذلك، بمجرد وصولنا إلى معسكر التدريب، عرض مقطعًا عن أسلوب تيكي تاكا الذي يتبعه برشلونة، وتحدث عن ذلك باعتباره فلسفة لكيفية صنع الفرص، وكيف سنبقي الأمور بسيطة، ونجبر الدفاع على اتخاذ مليون قرار في كل حيازة للكرة، حتى نتمكن من إيجاد الفرصة المناسبة.
"استغرق الأمر دقيقة واحدة حتى أصبحت مرتاحًا لعدم تحديد خطة لعب، وترك الكرة تقرر المكان الذي يجب أن تكون فيه".
يواصل كاري وميسي المنافسة على أعلى المستويات
وقد أثمر هذا النهج عن نتائج فورية، حيث سرعان ما أصبح فريق «ووريورز» هو الفريق الذي يتعين التغلب عليه في ملاعب الدوري الأمريكي للمحترفين. استمتع برشلونة بوجود ميسي حتى عام 2021، قبل أن يغادر إلى باريس سان جيرمان، ولا يزال النادي يأمل في الترحيب بعودته إلى كاتالونيا في وقت ما - إما في مباراة استعراضية أو كمدير فني بعد أن يعلق هذا اللاعب الخالد البالغ من العمر 38 عامًا، والذي لا يزال يطارد الألقاب مع إنتر ميامي الفائز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حذاءه الذي حطم الأرقام القياسية.