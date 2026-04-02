الكشف عن: كيف ألهم ليونيل ميسي وبرشلونة "إمبراطورية" الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) التي يقودها ستيف كاري وفريق غولدن ستايت ووريورز

أمضى ستيف كير 12 عامًا على رأس فريق ووريورز. وبعد أن تذوق طعم الفوز بخمس بطولات نهائية في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) كلاعب - حيث لعب جنبًا إلى جنب مع مايكل جوردان في فريق شيكاغو بولز - حصد أربعة ألقاب أخرى بصفته مدربًا رئيسيًا.

كان أولها في عام 2015، بعد عام من وصوله إلى سان فرانسيسكو. ورث مجموعة من اللاعبين النجوم، لكنه كان بحاجة إلى نظام جديد لتحويل الإمكانات إلى شيء ملموس.

بحث كير عن الإلهام في رياضة كروية أخرى، حيث اعتبر غوارديولا النموذج المثالي الذي يجب أن يحذو حذوه المدربون الآخرون. فقد حقق نجاحًا محليًا وقاريًا عندما كان ميسي وزملاؤه تحت تصرفه.

سعى فريق ووريورز إلى تطبيق خطة تكتيكية مماثلة تحت إشراف كير، حيث طُلب من كوري وتومبسون وغيرهما اللعب بمزيد من الحماس - مما سمح بتدوير الكرة بشكل أسرع ونقلها إلى مناطق الهجوم حيث يصبح تسجيل النقاط أسهل.