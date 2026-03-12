Getty
الكشف عن: فينيسيوس جونيور سأل فيديريكو فالفيردي عما إذا كان يريد تنفيذ ركلة جزاء لريال مدريد قبل لحظات من إضاعته لفرصة ثمينة أمام مانشستر سيتي
فالفيردي كان بإمكانه تنفيذ ركلة جزاء ريال مدريد
على الرغم من فرصة تسجيل الهدف الرابع، رفض فالفيردي هذه الفرصة وترك المسؤولية للبرازيلي. في النهاية، تقدم فينيسيوس بنفسه، لكن محاولته الضعيفة تم صدها من قبل حارس مرمى مانشستر سيتي جانلويجي دوناروما. تركت هذه الفرصة الضائعة المهاجم محبطًا بشكل واضح، حيث اعتذر للجماهير المحلية، مدركًا أن الهدف الرابع كان سيحسم المباراة قبل مباراة الإياب في ملعب إتيهاد.
فالفيردي يتأمل في دراما ركلة الجزاء
بعد صافرة النهاية، أكد النجم الأوروغواياني أن هذا التبادل قد حدث على أرض الملعب. وقال فالفيردي لشبكةTNT Sports: "سألني فيني جونيور إذا كنت أرغب في تنفيذ ركلة الجزاء. فيني هو أسطورة ريال مدريد، وهو صديق عزيز، وأنا وزملائي الآخرون طلبنا منه أن ينفذها". وعن الركلة المهدرة، أضاف فالفيردي: "هذه الأمور يمكن أن تحدث، إنها جزء من كرة القدم". كان هذا تعبيراً عن التواضع من لاعب كان قد دمر بالفعل فريق بيب جوارديولا بثلاثية مذهلة في الشوط الأول خلال 22 دقيقة، ليصبح ثاني لاعب وسط في تاريخ ريال مدريد يسجل ثلاثية في مسابقة أوروبية بعد بيري.
أكثر لاعب كرة قدم يُستخف به على وجه الأرض؟
لم يؤثر إهدار ركلة الجزاء على معنويات اللاعبين في تلك الليلة، حيث أشاد ترينت ألكسندر-أرنولد بفالفيردي لمساهمته الكبيرة في تحقيق الفوز. وقد أبدى لاعب المنتخب الإنجليزي دهشته من الأداء، مؤكداً أن فالفيردي هو بلا شك "أكثر لاعب كرة قدم يتم التقليل من شأنه" على مستوى العالم.
غوارديولا يواجه معركة صعبة
يواجه مانشستر سيتي الآن مهمة صعبة للغاية لتعويض الفارق، بعد أن تفوق عليه ريال مدريد تكتيكياً في العاصمة الإسبانية. على الرغم من سيطرته المبكرة، لم يستطع سيتي الرد على إنهاءات فالفيردي الدقيقة ومعدل أدائه العالي. قد يكون تصدي دوناروما لركلة الجزاء بمثابة طوق نجاة ثمين، لكن النتيجة 3-0 تعكس الأداء المهيمن لريال مدريد الذي ترك غوارديولا دون حلول تذكر قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.
