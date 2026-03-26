Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن "فترة الانتقالات الصيفية المثالية" لمانشستر يونايتد، حيث يقع اسمي إيليمان ندياي ولويس هول ضمن قائمة من ثمانية لاعبين يخضعون للمراقبة
لا يزال إعادة تنظيم خط الوسط هو الأولوية
يستعد «الشياطين الحمر» لمرحلة انتقالية مهمة في قلب الملعب، حيث من المقرر أن يغادر لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو ملعب «أولد ترافورد» في نهاية الموسم. ولسد هذه الفجوة، أعطى «يونايتد» الأولوية للتعاقد مع باليبا لاعب «برايتون»، وفقًا لـ«سكاي سبورتس». ورغم فشل محاولة سابقة للتعاقد معه، يعتقد النادي أن الصفقة أصبحت أكثر قابلية للتحقيق الآن نظرًا لانخفاض طفيف في القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
ولا تقتصر استراتيجية التعاقدات على خط الدفاع، حيث يتطلع النادي إلى ضم لاعب "رقم 8" مبدع. وقد برز إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست كخيار رئيسي لهذا الدور، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة شديدة من غريمه المحلي مانشستر سيتي للحصول على توقيع لاعب الوسط المتعدد المواهب.
- Getty
البحث عن الملف الشخصي المثالي
ويجري بالفعل البحث عن خيارات بديلة في حال تعذر التعاقد مع الأهداف الرئيسية. ويُنظر إلى جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون على أنه حل اقتصادي، لا سيما مع مواجهة فريقه خطر الهبوط، في حين يظل آدم وارتون لاعب كريستال بالاس خيارًا محليًا واعدًا.
في الثلث الأخير من الملعب، تحول التركيز إلى نجم راب ليبزيغ يان ديوماندي. أشعل اللاعب الدولي الإيفواري البالغ من العمر 19 عاماً الدوري الألماني بـ 10 أهداف و7 تمريرات حاسمة هذا الموسم، مقدماً الميزات التي يفتقر إليها مانشستر يونايتد حالياً في الجناح الأيمن. لتكملة هذه الطاقة الشبابية، يراقب النادي أيضاً ندياي لاعب إيفرتون، الذي يمر بموسم مثمر آخر وسجل هدفاً في فوز التوفيز الساحق 3-0 على تشيلسي مؤخراً.
عمق الدفاع وحل مشكلة الظهير الأيسر
يُعتبر هال، لاعب نيوكاسل يونايتد، المرشح الأبرز لحل المشاكل المستمرة التي يواجهها مانشستر يونايتد في مركز الظهير الأيسر. بعد موسم رائع أدى إلى استدعائه للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل، يُنظر إلى هال على أنه المنافس المثالي للوك شو، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد تيريل مالاسيا مع النادي.
كما يتم متابعة ناثانيال براون لاعب أينتراخت فرانكفورت كخيار ثانوي. كان اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني، حيث ساهم في ثمانية أهداف هذا الموسم. وترغب إدارة مانشستر يونايتد في إتمام أي صفقات بسرعة لتجنب ارتفاع الأسعار الذي يرتبط عادةً بالأداء في كأس العالم.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل أن يركز مانشستر يونايتد بشكل كامل على سوق الانتقالات، سيسعى الفريق إلى إنهاء الموسم بقوة - لا سيما أنه يطمح إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل «الشياطين الحمر» حالياً المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وست نقاط عن ليفربول الذي يحتل حالياً المركز الخامس. وسيواجه الفريق فريق ليدز يونايتد في 13 أبريل بعد فترة التوقف الدولية.