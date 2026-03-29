BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITED
الكشف عن شروط بند الإفراج عن برونو فرنانديز في الوقت الذي يوجه فيه مانشستر يونايتد نداءً إلى قائد الفريق

يواجه مانشستر يونايتد صيفاً حاسماً في سعيه لتأمين مستقبل قائد الفريق برونو فرنانديز. وعلى الرغم من تأثيره الهائل في أولد ترافورد، فإن وجود بند سري في عقده يتيح له الرحيل، بالإضافة إلى الاهتمام الذي يبديه نخبة الأندية الأوروبية، دفع «الشياطين الحمر» إلى توجيه نداءات عاجلة إلى نجمهم ليبقى مع الفريق.

  • نداء يائس من «الشياطين الحمر» إلى قائدهم

    وفقًا لصحيفة«مانشستر إيفنينغ نيوز»، أجرى مسؤولو نادي مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الأخيرة محادثات مباشرة مع اللاعب البرتغالي الدولي لتوضيح رغبتهم في أن يظل محور الفريق. ويأتي هذا في إطار تحول كبير عن العام الماضي، حيث أشار فرنانديز في إحدى المقابلات إلى أن النادي «أرادني أن أرحل»، وهو تقييم لم يختلف عليه أحد في أولد ترافورد آنذاك. يقدم لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاماً أداءً مذهلاً، حيث سجل 16 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وهو حالياً على بعد أربع تمريرات فقط من الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، الذي يتقاسمه تييري هنري وكيفن دي بروين.

  Bruno Fernandes Manchester United 2025-26

    طريق الهروب إلى الخارج بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني

    ورغم أن موقف مانشستر يونايتد حازم، إلا أن فرنانديز يمتلك ورقة رابحة مهمة في المفاوضات. فقد تم الكشف عن أن عقده يتضمن بندًا يحدد قيمة فسخ العقد بنحو 57 مليون جنيه إسترليني (75.9 مليون دولار)، على الرغم من أن هذا البند متاح حصريًّا للأندية الأجنبية. هذا التفصيل يضع الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان في حالة تأهب قصوى، خاصة وأن العملاق الفرنسي حاول سابقاً جذبه إلى الدوري الفرنسي في صيف 2024. ومن المتوقع أن يقيّم خياراته بشكل كامل بعد كأس العالم.

  • دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هو العامل الأساسي

    لإقناع فرنانديز بأن مستقبله لا يزال في مانشستر، يعول مانشستر يونايتد على الانتعاش الذي شهده الفريق مؤخرًا تحت قيادة مايكل كاريك. ويسير الفريق حاليًا على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة غاب عنها فرنانديز بشكل غريب، حيث لم يشارك سوى في 19 مباراة فقط طوال ست سنوات قضاها في أولد ترافورد. وتعتقد مصادر داخل النادي أن إثبات أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح هو السبيل الوحيد لصد الاهتمام القادم من الدوري السعودي للمحترفين وأندية النخبة الأوروبية الأخرى.

    هناك أيضًا الجاذبية العاطفية لإرثه. في حين أن الفوز بالألقاب قد يكون أسهل في باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ، يُعتقد أن الفوز بلقب كبير مع مانشستر يونايتد يحمل قيمة شخصية أكبر بالنسبة للقائد. على الرغم من براعته الفردية، لم يحصد سوى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال سنوات خدمته، وهو يتوق بشدة لإضافة ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا إلى تلك المجموعة قبل أن ينتقل إلى مرحلة الغروب في مسيرته.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    خطط الطوارئ والبدائل المحتملة

    وإذا ما حدث ما لا يمكن تصوره وقرر فرنانديز الرحيل، فإن مانشستر يونايتد يرتبط بالفعل بأسماء لاعبين بارزين من شأنهم سد الفراغ الإبداعي. وتشير التقارير إلى أن كول بالمر يشعر بخيبة أمل متزايدة في تشيلسي، وقد يكون الهدف الأول لفريق التعاقدات الجديد لدى «الشياطين الحمر».

