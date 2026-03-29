الكشف عن شروط بند الإفراج عن برونو فرنانديز في الوقت الذي يوجه فيه مانشستر يونايتد نداءً إلى قائد الفريق

لإقناع فرنانديز بأن مستقبله لا يزال في مانشستر، يعول مانشستر يونايتد على الانتعاش الذي شهده الفريق مؤخرًا تحت قيادة مايكل كاريك. ويسير الفريق حاليًا على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة غاب عنها فرنانديز بشكل غريب، حيث لم يشارك سوى في 19 مباراة فقط طوال ست سنوات قضاها في أولد ترافورد. وتعتقد مصادر داخل النادي أن إثبات أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح هو السبيل الوحيد لصد الاهتمام القادم من الدوري السعودي للمحترفين وأندية النخبة الأوروبية الأخرى.

هناك أيضًا الجاذبية العاطفية لإرثه. في حين أن الفوز بالألقاب قد يكون أسهل في باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ، يُعتقد أن الفوز بلقب كبير مع مانشستر يونايتد يحمل قيمة شخصية أكبر بالنسبة للقائد. على الرغم من براعته الفردية، لم يحصد سوى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال سنوات خدمته، وهو يتوق بشدة لإضافة ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا إلى تلك المجموعة قبل أن ينتقل إلى مرحلة الغروب في مسيرته.