AFP
ترجمه
الكشف عن راتب كوبي ماينو الجديد في مانشستر يونايتد قبل تجديد عقده، حيث سيتم مضاعفة أجره أربع مرات
مكافأة مالية لخريجي الأكاديمية
يتحرك «الشياطين الحمر» بسرعة لضمان مستقبل لاعبهم المتميز على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يوقع ماينو عقدًا يبقيه في «مسرح الأحلام» حتى عام 2031، وفقًا لموقع talkSPORT.
وبموجب الشروط المقترحة، سترتفع أجر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من 25 ألف جنيه إسترليني إلى راتب أساسي قدره 120 ألف جنيه إسترليني. ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الاتفاقية العديد من المكافآت المرتبطة بالأداء، حيث يخطط مانشستر يونايتد بالفعل لإعادة النظر في شروط العقد في عام 2028 إذا استمر تقدمه السريع.
- Getty Images Sport
ثناء كبير من مقاعد البدلاء
لعب كاريك دوراً أساسياً في عودة مينو القوية مؤخراً، حيث أشرك الشاب في التشكيلة الأساسية في كل مباراة خاضها الفريق تحت قيادته حتى الآن، بعد أن كان يعاني من صعوبة في الحصول على فرصة للعب في عهد أموريم. ويعتقد قائد مانشستر يونايتد السابق أن لاعب الوسط لم يظهر سوى القليل من إمكاناته.
وأشار كاريك إلى أنه "يمكنه دائمًا تحسين الكثير من الأمور، فهذا هو العمر الذي يمر به الآن كبداية". "هناك الكثير مما يمكنه تحقيقه وتطويره، وهذا أمر طبيعي، ولا يمثل ذلك انتقادًا لكوبي، بل هو مجرد المرحلة التي يمر بها في مسيرته، لذا آمل أن يكون لديه الكثير من الجوانب التي يمكنه تحسينها ومواصلة تطويرها".
"أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا حقًا. بعد أن لم يلعب كرة القدم لفترة من الوقت، كان عليه أن يشارك في سلسلة من المباريات ويجد إيقاعه. أعتقد أنه فعل ذلك بسرعة كبيرة، وهناك نوع من الانسيابية الطبيعية حقًا، واعتقدت أنه كان جيدًا جدًا مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع. قدم أداءً قام فيه بكل شيء تقريبًا، وسيطر على المباراة، وكان هناك فترات كان عليه الدفاع فيها، وكان ذلك مثيرًا للإعجاب حقًا."
الاستقرار الدفاعي واستدعاءات المنتخب الوطني
وتمتد التحركات المتعلقة بالعقود إلى خط الدفاع، حيث يجري هاري ماجواير مفاوضات حول تمديد عقده لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً أخرى. ومثل ماينو، استعاد ماجواير بريقه تحت قيادة كاريك، حيث شارك أساسياً في كل المباريات منذ تغيير المدرب. لكن هذا الوضع سيتغير قريباً، حيث سيغيب ماجواير عن الملاعب بسبب الإيقاف الذي تعرض له إثر البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الجمعة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام بورنموث.
لم يمر أداء اللاعبين في النادي مرور الكرام على مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل. فقد تم استدعاء كلا اللاعبين إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" المكونة من 35 لاعباً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مما يعيدهما إلى المنافسة على مكان في كأس العالم القادمة في أمريكا الشمالية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لم تغير نتيجة مباراة الجمعة من ترتيب «الشياطين الحمر» في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جمع الفريق حتى الآن 55 نقطة من 31 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على «أستون فيلا» صاحب المركز الخامس. وبعد فترة التوقف الدولية، سيخوض رجال كاريك مبارياتهم السبع الأخيرة في الدوري، حيث سيكون «ليدز يونايتد» أول منافس لهم، يليه «تشيلسي» و«برينتفورد».
