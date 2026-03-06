الكشف عن راتب جيسي لينجارد في كورينثيانز - وهو أقل بكثير مما يكسبه زميله السابق في مانشستر يونايتد ممفيس ديباي في نفس النادي

توفر هذه الخطوة فرصة فريدة لينغارد للتعاون مع ديباي مرة أخرى. لعب الثنائي معًا 31 مباراة خلال موسم 2015-16 في أولد ترافورد وحافظا على صداقة وثيقة منذ ذلك الحين. أصبح ديباي شخصية بارزة في البرازيل منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2024، حيث سجل 19 هدفًا في 73 مباراة وسجل هدف الفوز في نهائي كأس البرازيل ضد فاسكو دا جاما.

خضع كورينثيانز لحملة توظيف كبيرة، مضيفًا خبرة أوروبية إلى صفوفه. إلى جانب ديباي، سينضم لينجارد إلى غرفة الملابس التي تضم بالفعل المدافع السابق لأرسنال جابرييل باوليستا والجناح السابق لواتفورد أندريه كاريو.