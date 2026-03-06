Getty Images Sport
ترجمه
الكشف عن راتب جيسي لينجارد في كورينثيانز - وهو أقل بكثير مما يكسبه زميله السابق في مانشستر يونايتد ممفيس ديباي في نفس النادي
فصل جديد في حياة لينغارد في البرازيل
وأكد لينجارد رحيله عن آسيا، وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه ونادي سيول "اتفقا بشكل متبادل" على رحيله بعد أن حاولوا إقناعه بتمديد عقده، لكن فترة وجوده في آسيا كانت "تجربة لا تُنسى وسأظل أقدرها دائمًا". وقد ارتبط اسم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مؤخرًا بعدة انتقالات، حيث أشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى سبعة أندية - بما في ذلك وست هام وبيرنلي وسيلتيك ورينجرز - قد رفضت فرصة التعاقد معه. ومع ذلك،فقد أكمل انتقاله إلى كورينثيانز، حسبما أكد النادي البرازيلي في 6 مارس.
- Getty Images Sport
فجوة مذهلة في الأجور مقارنة بديباي
في حين أن هذه الخطوة تمثل إضافة بارزة لفريق تيماو، إلا أن العرض المالي المقدم لينجارد متواضع بشكل مدهش مقارنة بالنجوم الآخرين في النادي. تشير R7 Esportes إلى أن الاتفاق الشفهي المبرم مع الإنجليزي يبلغ 100 ألف يورو (86 ألف جنيه إسترليني) شهريًا. ويكون التفاوت أكثر وضوحًا عند مقارنته بصديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد ممفيس ديباي، الذي يقال إنه يكسب حوالي 980 ألف يورو (850 ألف جنيه إسترليني) شهريًا، أي ما يقرب من 10 أضعاف.
لقاء أولد ترافورد في ساو باولو
توفر هذه الخطوة فرصة فريدة لينغارد للتعاون مع ديباي مرة أخرى. لعب الثنائي معًا 31 مباراة خلال موسم 2015-16 في أولد ترافورد وحافظا على صداقة وثيقة منذ ذلك الحين. أصبح ديباي شخصية بارزة في البرازيل منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد في 2024، حيث سجل 19 هدفًا في 73 مباراة وسجل هدف الفوز في نهائي كأس البرازيل ضد فاسكو دا جاما.
خضع كورينثيانز لحملة توظيف كبيرة، مضيفًا خبرة أوروبية إلى صفوفه. إلى جانب ديباي، سينضم لينجارد إلى غرفة الملابس التي تضم بالفعل المدافع السابق لأرسنال جابرييل باوليستا والجناح السابق لواتفورد أندريه كاريو.
- Getty Images Sport
تفاصيل العقد والأهداف المستقبلية
يُذكر أن لينجارد قد وافق على عقد مع النادي حتى ديسمبر، مع إمكانية تمديد العقد تلقائيًا في حالة تحقيق إنجازات معينة خلال فترة وجوده في البرازيل. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات مع نادي ريمو البرازيلي، مما سمح لكورينثيانز بالتدخل.
إعلان