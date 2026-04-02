الكشف عن راتب بول بوغبا المذهل في موناكو، حيث لا يظهر نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوكيب»، رفض اللاعب الفرنسي عروضًا أكثر ربحًا من أندية أخرى لينضم إلى موناكو، حيث يقل راتبه الأسبوعي حاليًا عن 44 ألف جنيه إسترليني. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن هذا يمثل انخفاضًا مذهلاً عن الـ 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا التي كان يحصل عليها، حسبما ورد، خلال فترة لعبه الثانية في أولد ترافورد. وفي حين أن عقده الحالي يتضمن مكافآت كبيرة مرتبطة بالأداء، فإن قلة وقت لعبه تعني أنه من غير المرجح أن يحقق تلك الأهداف في أي وقت قريب. في الواقع، لم يشارك سوى في 30 دقيقة فقط عبر ثلاث مشاركات كبديل في الدوري الفرنسي هذا الموسم بسبب مشاكل الإصابة المستمرة.

يعتبر راتب بوجبا الحالي متواضعاً للغاية وفقاً لمعايير النجوم الكبار في العصر الحديث، لدرجة أنه لا يدرج حتى ضمن قائمة العشرة الأوائل من حيث الأجور في ملعب لويس الثاني. ويتصدر القائمة حالياً دينيس زاكاريا والمدافع السابق لتوتنهام إريك ديير، اللذان يتصدران القائمة بأجر أسبوعي يبلغ حوالي 72 ألف جنيه إسترليني. حتى أنسو فاتي، المعار من برشلونة، يتفوق بسهولة على بوجبا، حيث يكسب 55 ألف جنيه إسترليني شهريًا على الرغم من أن العملاق الكتالوني يتحمل نصف راتبه.