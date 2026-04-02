ترجمه
الكشف عن راتب بول بوغبا المذهل في موناكو، حيث لا يظهر نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي
تخفيض كبير في راتب بطل كأس العالم
عندما وصل اللاعب الفرنسي إلى موناكو خلال الصيف الماضي، كانت هناك تساؤلات كثيرة حول الراتب الذي سيحصل عليه بعد فترة غيابه عن الملاعب. وبعد انتهاء فترة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات، أخذ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وقته في تقييم عدة خيارات قبل أن يستقر على خوض أول تجربة له في الدوري الفرنسي. ومع ذلك، يبدو أنه أعطى الأولوية لإعادة انطلاق مسيرته المهنية على حساب الحصول على راتب ضخم في نهاية مسيرته.
بوغبا يغيب عن قائمة أفضل 10 لاعبين في موناكو
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوكيب»، رفض اللاعب الفرنسي عروضًا أكثر ربحًا من أندية أخرى لينضم إلى موناكو، حيث يقل راتبه الأسبوعي حاليًا عن 44 ألف جنيه إسترليني. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن هذا يمثل انخفاضًا مذهلاً عن الـ 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا التي كان يحصل عليها، حسبما ورد، خلال فترة لعبه الثانية في أولد ترافورد. وفي حين أن عقده الحالي يتضمن مكافآت كبيرة مرتبطة بالأداء، فإن قلة وقت لعبه تعني أنه من غير المرجح أن يحقق تلك الأهداف في أي وقت قريب. في الواقع، لم يشارك سوى في 30 دقيقة فقط عبر ثلاث مشاركات كبديل في الدوري الفرنسي هذا الموسم بسبب مشاكل الإصابة المستمرة.
يعتبر راتب بوجبا الحالي متواضعاً للغاية وفقاً لمعايير النجوم الكبار في العصر الحديث، لدرجة أنه لا يدرج حتى ضمن قائمة العشرة الأوائل من حيث الأجور في ملعب لويس الثاني. ويتصدر القائمة حالياً دينيس زاكاريا والمدافع السابق لتوتنهام إريك ديير، اللذان يتصدران القائمة بأجر أسبوعي يبلغ حوالي 72 ألف جنيه إسترليني. حتى أنسو فاتي، المعار من برشلونة، يتفوق بسهولة على بوجبا، حيث يكسب 55 ألف جنيه إسترليني شهريًا على الرغم من أن العملاق الكتالوني يتحمل نصف راتبه.
لمحات من الجودة وسط صعوبات في مجال اللياقة البدنية
على الرغم من قلة الدقائق التي لعبها في المباريات الرسمية، إلا أننا شاهدنا لمحة من بوجبا القديم خلال فترة الراحة الأخيرة في منتصف الموسم. وفي مباراة ودية، سجل بوجبا أخيرًا أول أهدافه مع موناكو بتسديدة بعيدة المدى من طرازه المعهود. انطلق من وسط الملعب وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى، لتكون بمثابة تذكير في الوقت المناسب بالموهبة التي لا تزال موجودة في قدميه. وقد أعطى هذا الهدف الذي سجله ضد برينتفورد دفعة معنوية له، لكن الهدف الأساسي يبقى بناء اللياقة البدنية المطلوبة لمواجهة صعوبات الدوري الفرنسي.
ماذا يخبئ المستقبل لبوغبا
على الرغم من أنه لا يزال أمامه 18 شهراً في عقده، فقد انتشرت بالفعل شائعات تفيد بأن موناكو قد تسعى إلى إنهاء العقد إذا لم تتحسن لياقته البدنية. وكان الرئيس التنفيذي تياجو سكورو صريحاً بشأن الموقف، حيث صرح قائلاً: «كان الأمر بالنسبة لبول، أولاً وقبل كل شيء، يتعلق بالأداء. فالأداء هو الخطوة الأولى. بول لاعب موهوب للغاية بمستوى مختلف عما اعتدنا عليه في الدوري الفرنسي. إنه عائد بعد عامين من التوقف عن اللعب - كنا نعلم أن التحدي المتمثل في إعادته سيكون كبيرًا".
وأضاف سكورو: "بالنظر إلى ما يجري، فإن الأمر يتطلب مناقشة بين الطرفين في الصيف - إذا كان بول لا يزال على استعداد لمواصلة مواجهة هذه العملية، ومن جانبنا أيضًا، في اللحظة المناسبة، سنجري هذه المحادثة. أود أن أقول اليوم إن كلا الاتجاهين ممكنان من جانب بول أو حتى من جانب النادي. نحن نركز الآن على منحه الفرصة ليكون أكثر حضوراً على أرض الملعب ويثبت أنه لا يزال قادراً على اللعب لبضعة مواسم أخرى."