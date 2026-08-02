الأمر أصبح مسألة وقت .. الكشف عن خطة يويفا لإقصاء إنفانتينو

وجد رئيس الفيفا نفسه في موقف هشّ بعدما انهار بشكل مدوٍّ اقتراحه بإنشاء شركة تجارية فرعية بقيمة 20 مليار دولار تُعرف باسم FIFA Forward Enterprise.

وكان المشروع يهدف إلى بيع حصة نسبتها 20 بالمئة من أكثر أصول الاتحاد ربحية لمستثمرين من القطاع الخاص، مع تقرير لشبكة ESPN حدّد شركة استثمارية في نيويورك أسّسها جوشوا كوشنر باعتبارها المستثمر الرئيسي المحتمل. غير أن الخطة أشعلت تمرداً فورياً وعنيفاً من كبار أصحاب النفوذ في هذه الرياضة، ما لم يترك أمام إنفانتينو خياراً سوى التراجع.

وفي بيان أكّد فيه التخلي عن المشروع، اعترف إنفانتينو بأن المخطط أصبح مثيراً للجدل إلى درجة يتعذّر معها الاستمرار فيه.

وقال إنفانتينو: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، بات من الواضح أن المشروع أوجد انقسامات ذات طبيعة لم تعد، بغضّ النظر عن مستوى الدعم، في مصلحة الهدف الذي حُدّد في المقام الأول. لقد كان غرضنا دائماً، وسيظل كذلك، هو التوحيد والتحسين. ونتيجة لذلك، لن يمضي هذا الاقتراح قدماً».



