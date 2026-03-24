الكشف عن تفاصيل العقد! هل حقق بوروسيا دورتموند تقدمًا في صفقة نيكو شلوتربيك؟

يريد نادي بوروسيا دورتموند بناء فريق جديد حول شلوتربيك، الذي يتواجد حالياً مع المنتخب الوطني. "دورتموند يتسم بفترات زمنية محددة - وهناك حقبة جديدة على الأبواب. النادي يمر حالياً بمرحلة تغيير طفيفة، ويمكن لشلوتربيك أن يصبح رمزاً لهذه الحقبة"، قال مستشار النادي ماتياس سامر في قناة Sky. "أقول إنني مقتنع تماماً بأنه سيبقى في بوروسيا دورتموند."

ينتهي عقد شلوتربيك الحالي في عام 2027. وسيشارك أولي بوك في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، حيث تم تقديم اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا يوم الاثنين كمدير رياضي جديد. وكان بوروسيا دورتموند قد انفصل عن سيباستيان كيل يوم الأحد.