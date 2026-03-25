ترجمه
الكشف عن: بند الإفراج عن كريستيان روميرو الذي قد يدفعه إلى مغادرة توتنهام للانضمام إلى ناديين محددين، في الوقت الذي يدرس فيه أتلتيكو مدريد تقديم عرض جديد في الصيف
البند السري الذي يصب في صالح عمالقة الدوري الإسباني
على الرغم من الاهتمام الشديد الذي أبداه نادي أتلتيكو مدريد تجاهه الصيف الماضي، اختار روميرو في النهاية تجديد عقده مع توتنهام في أغسطس. وجاء ذلك بعد أن رفضت الإدارة الرياضية في أتلتيكو مدريد تلبية المبلغ المطلوب البالغ 46 مليون جنيه إسترليني (55 مليون يورو)، وهو المبلغ الذي كان توتنهام مستعدًا للتفاوض بشأنه في ذلك الوقت. ولحماية أحد أبرز لاعبيه، قدم النادي اللندني لقائده عقدًا جديدًا مربحًا يمتد حتى عام 2029، مما جعله حجر الزاوية في مشروع الفريق في دوري أبطال أوروبا.
على الرغم من تمديد روميرو لالتزامه، إلا أن الفائز بكأس العالم حرص على إبقاء خياراته مفتوحة فيما يتعلق بالانتقال إلى إسبانيا. وبحسب ما ورد، أدرج المدافع المركزي بنداً محدداً في عقده الجديد ينطبق فقط على ثلاثة أندية: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.
وفقًا لتقارير من MARCAو TyCSports، في حين يقدر توتنهام قيمته الإجمالية بنحو 70 مليون يورو، فإن هذا البند "التفضيلي" الخاص يسمح للثلاثي الإسباني بالحصول على خدماته مقابل مبلغ ثابت قدره 60 مليون يورو. إنها إشارة واضحة من اللاعب إلى المهتمين به في الدوري الإسباني، ولا سيما أتلتيكو.
أتلتيكو يواصل سعيه لضم روميرو
لم يتراجع قسم الشؤون الرياضية في نادي «الكولتشونيروس»، الذي انتقل الآن إلى مقر «ماتيو أليماني»، أبدًا عن اهتمامه باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. ولا يزال دييغو سيميوني من أشد المعجبين بمواطنه، حيث أشاد بشكل لافت بقدرات روميرو القيادية وتطوره الفني عقب مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة التي أقيمت في لندن.
ولم يفعل روميرو نفسه الكثير لرفض هذه الشائعات، حيث حافظ على علاقة وثيقة مع العديد من الأرجنتينيين الموجودين حالياً في صفوف أتلتيكو. وخلال المباريات الأوروبية الأخيرة، شوهد وهو يقضي الوقت مع زملائه في المنتخب الوطني، وامتنع عن الإدلاء بتصريحات قاطعة حول مستقبله على المدى الطويل في ملعب توتنهام هوتسبير عندما سأله الإعلام.
الموقف الحرج الذي يمر به توتنهام واهتمام مانشستر يونايتد
قد تتغير معالم مستقبل روميرو بشكل جذري بناءً على أداء توتنهام في الدوري المحلي. فمع بقاء الفريق حالياً بفارق نقطة واحدة فقط فوق منطقة الهبوط، فإن أي هبوط مفاجئ إلى دوري الدرجة الثانية سيؤدي على الأرجح إلى نزوح جماعي لنجوم النادي، على رأسهم روميرو.
ومع ذلك، لن يكون الطريق مفتوحاً أمام أتلتيكو للحصول على لاعب أتالانتا السابق. يراقب مانشستر يونايتد الوضع عن كثب، وقد يشكل منافسة قوية إذا قرر تلبية المطالب المالية الواردة في عقد اللاعب الحالي المربح. كما تشكل بطولة كأس العالم المقبلة في يوليو خطراً على المشترين المهتمين، حيث قد يؤدي أداء متميز آخر في البطولة إلى ارتفاع قيمته السوقية إلى ما يتجاوز بنود العقد الحالية.
التخطيط الاستراتيجي في عهد ماتيو أليماني
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، تقع مهمة إدارة هذه الصفقة المعقدة على عاتق أليماني. يتعين على المسؤول التنفيذي أن يوازن بين تفعيل بند الـ60 مليون يورو على الفور أو محاولة التفاوض على مبلغ أقل، خاصة إذا استمر الوضع الرياضي لتوتنهام في التدهور.
الالتزام المالي كبير، ويوصف راتب روميرو الحالي في توتنهام بأنه ضخم، مما يعني أن أتلتيكو سيحتاج إلى موازنة ميزانية الرواتب لاستيعاب اللاعب الأرجنتيني. ومع ذلك، تظل بند العقد الخاص بالمدافع في الدوري الإسباني هو السبيل الأكثر جدوى لسيموني للحصول أخيرًا على التعزيز الدفاعي الذي يحلم به.