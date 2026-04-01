الكشف عن أتعاب وكلاء الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي يتصدر القائمة، والأندية الكبرى تنفق مبلغًا قياسيًا قدره 460 مليون جنيه إسترليني على الوسطاء
تشيلسي يحافظ على صدارة الترتيب رغم الخسائر المالية
تصدّر تشيلسي مرة أخرى قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على أتعاب الوسطاء، حيث أنفق مبلغًا ضخمًا قدره 65.1 مليون جنيه إسترليني بين فبراير 2025 وفبراير 2026. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها النادي الواقع في غرب لندن هذه القائمة، ليصل إجمالي إنفاقه على الوكلاء إلى حوالي 200 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الأخيرة المشمولة بالتقييم.
ويأتي هذا الرقم المرتفع في وقت حساس بالنسبة للبلوز، الذي أعلن مؤخرًا عن خسارة قبل الضرائب بلغت 262 مليون جنيه إسترليني للموسم 2024-25 - وهي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار النادي إلى حجم غير مسبوق من تحركات اللاعبين كعامل رئيسي، مشيرًا إلى أنه سجل أعلى عدد من مبيعات اللاعبين في تاريخ الدوري، حيث باع لاعبين بقيمة تقارب 300 مليون جنيه إسترليني لضمان الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
أستون فيلا ومانشستر سيتي يحذوان حذوهما
صعد أستون فيلا إلى المركز الثاني في قائمة الإنفاق، حيث بلغت نفقاته على وكلاء اللاعبين 38.4 مليون جنيه إسترليني. وشهد فريق أوناي إيمري أكبر زيادة سنوية مقارنة بجميع الأندية، حيث ارتفعت التكاليف بمقدار 13.4 مليون جنيه إسترليني. ومن المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع حدث على الرغم من إنفاق متواضع نسبياً على الانتقالات بلغ 69 مليون جنيه إسترليني، حيث عزا النادي هذه التكاليف إلى العدد الكبير من عمليات إعادة التفاوض على العقود وتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد.
احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في القائمة، حيث دفع 37.4 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، على عكس العديد من منافسيه، شهد عملاق مانشستر انخفاضاً كبيراً في إنفاقه في هذا المجال. تمكن سيتي من خفض مدفوعاته للوكلاء بمقدار 14.8 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق، عندما أنفق 52.1 مليون جنيه إسترليني. وكان سيتي واحداً من ثمانية أندية فقط في الدوري شهدت انخفاضاً في رسوم الوساطة، إلى جانب برينتفورد وفولهام ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست ووست هام ونيوكاسل ولييدز.
تشهد الشركات الكبرى ارتفاعًا حادًا في التكاليف على جميع الأصعدة
امتد اتجاه ارتفاع التكاليف ليشمل أعضاء آخرين من "الستة الكبار"، حيث سجل كل من أرسنال وليفربول قفزات كبيرة في إنفاقهما. وشهد "المدفعجية" ارتفاعًا في مدفوعاتهم بمقدار 9.4 مليون جنيه إسترليني ليصل المجموع إلى 32.1 مليون جنيه إسترليني، في حين ارتفع إنفاق ليفربول بمقدار 13 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى 33.9 مليون جنيه إسترليني. وانضم ولفرهامبتون أيضًا إلى فئة الأندية ذات الإنفاق المرتفع، حيث تضاعفت رسومه تقريبًا لتصل إلى 26 مليون جنيه إسترليني.
كما شعرت الفرق الصاعدة حديثًا بالضغط المالي الذي يفرضه الدوري الممتاز. وشهد ساندرلاند، عقب صعوده غير المتوقع عبر المباريات الفاصلة، ارتفاعًا حادًا في رسوم الوكلاء من 2.2 مليون جنيه إسترليني فقط في دوري الدرجة الثانية إلى 10.6 مليون جنيه إسترليني في الدوري الممتاز. وعلى العكس من ذلك، حقق ليدز يونايتد إنجازًا نادرًا بتخفيض نفقاته على الوكلاء إلى 14 مليون جنيه إسترليني على الرغم من تأمين عودته إلى الدوري الممتاز.
النمو الذي انعكس في دوري كرة القدم للسيدات (WSL) ودوري كرة القدم الإنجليزي (EFL)
لم يقتصر الازدهار المالي على الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد شهدت الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات زيادة هائلة بنسبة 75 في المائة في أتعاب الوكلاء، حيث ارتفع المجموع إلى 3.8 مليون جنيه إسترليني. وعلى غرار كرة القدم الرجالية، كان فريق تشيلسي للسيدات الأكثر إنفاقًا، حيث شكلت نفقاته البالغة 1.1 مليون جنيه إسترليني أكثر من ربع إجمالي نفقات الدوري بأكمله.
وفي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، شهدت بطولة الدوري ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 69.7 مليون جنيه إسترليني، بقيادة نادي إيبسويتش تاون الذي أنفق 11.7 مليون جنيه إسترليني. وشهدت دوري الدرجة الأولى نمواً أكثر دراماتيكية، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 85 في المائة لتصل إلى 14 مليون جنيه إسترليني. وكان الدافع وراء ذلك إلى حد كبير هو الأندية التي هبطت إلى الدرجة الثالثة مثل لوتون تاون وهدرسفيلد تاون، اللتان استحوذتا على ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق في الدرجة الثالثة أثناء تأقلمهما مع الحياة خارج الدرجتين الأولى والثانية.