الكشف عن الموعد المحتمل لظهور جي جي غابرييل لأول مرة مع فريق مانشستر يونايتد الأول، بعد تأجيل ظهوره الأول بسبب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز
النجم الصاعد التالي في مانشستر يونايتد؟
يشتهر نادي مانشستر يونايتد في جميع أنحاء العالم بدمج المواهب المحلية في الفريق الأول، حيث يُعد لاعبون مثل جورج بيست، والسير بوبي تشارلتون، وديفيد بيكهام، وريان جيجز، وبول سكولز جزءًا من قائمة طويلة من خريجي الأكاديمية الذين أصبحوا نجومًا عالميين. يبدو أن غابرييل هو أحدث نجم صاعد من الأكاديمية، أمامه مستقبل مشرق للغاية، وقد أحدث ضجة بالفعل بفضل أدائه الرائع مع فريق تحت 18 عامًا. سجل اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا 20 هدفًا في 22 مباراة هذا الموسم، مما أكسبه تقدير ماركوس راشفورد ومديح بريان مبيومو.
متى قد يشارك غابرييل لأول مرة مع مانشستر يونايتد؟
لم يتمكن غابرييل من الظهور لأول مرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث تنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يبلغ اللاعبون سن الخامسة عشرة بحلول 31 أغسطس من الموسم المعني حتى يُسمح لهم باللعب. ولم يبلغ الشاب الصاعد في مانشستر يونايتد سن الخامسة عشرة إلا في أكتوبر، مما يعني أنه فاته الموعد بفارق بسيط. ومع ذلك، يُتوقع أن يظهر لأول مرة مع يونايتد خلال جولة النادي التحضيرية للموسم في الصيف. ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، قد يتم تسريع مسيرة غابرييل هذا الصيف ليكون أحد اللاعبين الشباب المشاركين في جولة النادي. وقد يلجأ مانشستر يونايتد أيضاً إلى اللاعبين الشباب، حيث قد يتأخر عودة العديد من لاعبي الفريق الأول بعد الصيف بسبب مشاركتهم في كأس العالم 2026. وقد لا يعود أي لاعب يتجاوز مرحلة المجموعات إلى النادي حتى أوائل أغسطس، أي قبل بضعة أسابيع فقط من انطلاق الموسم الجديد في 22 أغسطس.
ماذا قال كاريك عن غابرييل؟
سُئل كاريك، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، عن غابرييل، وأوضَح أنه يرى أن هذا المراهق يتمتع بإمكانيات هائلة. وقال للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر: "إنه يقدم أداءً رائعًا حقًا، جي جي. لدينا بعض اللاعبين الشباب المتميزين في الأكاديمية، ونحن نحاول إشراك اللاعبين الصغار [مع الفريق الأول] قدر الإمكان".
"نحن نحاول دائمًا إتاحة الفرصة للاعبين للانضمام إلى التدريبات والاستمتاع بتجربة اللعب. جي جي موهبة كبيرة، وهذا أمر واضح للغاية، وقد قدم موسمًا رائعًا مع فريق تحت 18 عامًا. من الواضح أننا نثق به كثيرًا، لكن الصبر مهم في إدارة كل ما يترتب على ذلك، والعمل معه على تطويره كما نفعل مع جميع اللاعبين الشباب الآخرين، واختيار اللحظة المناسبة لترقيته. ما قدمه خلال التدريبات كان جيدًا كما هو متوقع، ومن الجيد أن ينضم إلينا اللاعبون الشباب."
ماذا ينتظر غابرييل بعد ذلك؟
سيتابع مشجعو مانشستر يونايتد باهتمام تطور أداء غابرييل خلال الأشهر المقبلة، ويأملون أن يتمكن فريق كاريك من إنهاء الموسم بقوة. وقد وضع التعادل الذي حققه «الشياطين الحمر» مع بورنموث في المباراة الأخيرة الفريق في وضع قوي يؤهله للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث، متقدماً بأربع نقاط على أستون فيلا الذي لديه مباراة مؤجلة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الخامس.
