ترجمه
الكشف عن الموعد الذي سيتخذ فيه بيب جوارديولا قرارًا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي مع تزايد الشائعات حول رحيله
تتصاعد الضغوط من أجل اتخاذ قرار
على الرغم من أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، لم يؤكد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا بعد ما إذا كان سيستكمل المدة المتبقية من عقده أم سيغادر هذا الصيف. وفي حين أشارت التقارير الأولية إلى أنه قد يستغل فترة التوقف الدولية في مارس للتفكير في الأمر، فإن صحيفة «التلغراف» تفهم أن جوارديولا يرغب في الانتظار حتى نهاية الموسم في مايو لتحليل وضع الفريق وموقفه الشخصي قبل الالتزام بموسم آخر. في حين تشير بعض التقارير إلى أن مانشستر سيتي قد سأل غوارديولا رسمياً عن خططه قبل فترة الانتقالات القادمة، من المفهوم أيضاً أن النادي لا ينوي الضغط عليه. يحافظ النادي على علاقة مبنية على الثقة المطلقة مع الكتالوني، مما يعني أنه لن يضغط عليه للحصول على إجابة، لكن الصمت أصبح مدوياً.
اللاعبون المستهدفون في سوق الانتقالات ينتظرون الأخبار
بدأت حالة عدم اليقين التي تسود دكة البدلاء في إحداث تداعيات على قسم التعاقدات في نادي مانشستر سيتي. يقود المدير الرياضي هوغو فيانا استراتيجية الانتقالات في النادي، لكنه لاحظ أن الوضع الإداري لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي بالنسبة للاعبين المحتمل ضمهم. وتشير التقارير إلى أن اللاعبين المستهدفين قد يترددون في توقيع العقود دون معرفة ما إذا كان المدرب الذي حصد 16 لقباً في مانشستر سيظل موجوداً لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
ولا يقتصر الأمر على اللاعبين الجدد فقط، فمستقبل التشكيلة الحالية أيضًا في حالة تقلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يغادر القائد برناردو سيلفا عند انتهاء عقده هذا الصيف، وقد يكون هناك إعادة بناء أوسع نطاقًا في الأفق. وبدون إجابة قاطعة من جوارديولا، يواجه النادي صيفًا معقدًا من التخطيط الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا كأس العالم القادمة والتغيير المحتمل في الفلسفة التكتيكية في حالة تعيين مدرب جديد.
الحنين إلى الماضي يغذي التكهنات حول رحيله
من الواضح أن الضغوط النفسية والبدنية التي واجهها المدرب السابق لبرشلونة على مدار ما يقرب من عقد من الزمن في ملعب الاتحاد تثقل كاهله. ولم تؤدِ تعليقاته الأخيرة سوى إلى تزايد الشائعات حول رحيله الوشيك، حيث تحدث غوارديولا بنبرة تأملية ملحوظة عند مناقشة جوانب العمل التي سيصعب عليه تركها وراءه.
وفي حديثه إلى TNT Sports قبل المواجهة ضد ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بدا الكتالوني وكأنه مدرب يستعد لتوديعه، حيث تحدث بصراحة عن الليالي الأوروبية الرائعة التي سيشتاق إليها: "بالطبع سأفتقد تلك المباريات، فأنا أحب هذا المكان حباً لا يوصف. لا يتوقع الناس في مدريد ذلك، لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لهذه المؤسسة." وأضاف: "سأفتقد عدم الذهاب إلى كامب نو، وسأفتقد بايرن ميونيخ... سأفتقد هذه الليالي لأنها مميزة للغاية." امتدت هذه الحنين إلى المباريات المحلية أيضًا. "سأفتقد سيلهورست بارك أيضًا، أنا أحبه"، أوضح. "الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه الملاعب... جوديسون بارك - هذه الملاعب هي أحد الأسباب التي تجعلني أعشق إنجلترا. كأس الاتحاد الإنجليزي! ضد [فرق] دوري الدرجة الأولى... أحب ذلك كثيرًا! لكن يومًا ما سينتهي كل هذا، أليس كذلك؟"
البحث عن خلفاء محتملين
ورغم أن مانشستر سيتي لا يزال يأمل في بقاء مدربه على رأس الفريق لفترة طويلة، إلا أن خطط الطوارئ قد وُضعت بالفعل. ويُقال إن النادي يراقب عدة أسماء بارزة تحسباً لحدوث شاغر في المنصب. ويحتل المساعد السابق إنزو ماريسكا مكانة بارزة في قائمة المرشحين، إلى جانب قائد سيتي السابق فينسنت كومباني، بالإضافة إلى تشابي ألونسو الذي لعب تحت قيادة غوارديولا خلال فترة عمله في بايرن ميونيخ.
في الوقت الحالي، يظل التركيز منصبًا على الملعب حيث يسعى مانشستر سيتي للفوز بالبطولات المحلية. ويبتعد الفريق بفارق تسع نقاط عن أرسنال في سباق اللقب، لكنه حسم بالفعل لقب كأس كاراباو بعد فوزه على رجال ميكيل أرتيتا في النهائي. مع اقتراب مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول، يصر جوارديولا على إبقاء لاعبيه مركزين على المهمة المطروحة. ومع ذلك، وحتى صافرة النهاية في مايو، ستظل مسألة من سيقود مانشستر سيتي الموسم المقبل تحوم حول ملعب الاتحاد.