في أعقاب الهزيمة التي مني بها تشيلسي على أرضه بنتيجة 3-0 أمام باريس سان جيرمان، والتي أسفرت عن خسارة مؤلمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، قدم فرنانديز ردًا غامضًا عندما سُئل عن خططه للموسم المقبل. وفي حديثه إلى قناة ESPN الأرجنتينية، قال الفائز بكأس العالم: "لا أعرف. لا تزال أمامنا ثماني مباريات وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهناك كأس العالم، وبعدها سنرى".

يعد هذا الاعتراف أول مرة يتردد فيها لاعب الوسط علنًا بشأن التزامه بمشروع غرب لندن. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كان متميزًا من الناحية الإحصائية هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة، يبدو أن الافتقار إلى الألقاب والمشاركة المستمرة في كرة القدم الأوروبية الراقية يؤثر سلبًا على لاعب بنفيكا السابق.