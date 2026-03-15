الكشف عن: الرجل المسؤول عن تجمع لاعبي خط وسط تشيلسي بعد أن انخرط حكم الدوري الإنجليزي الممتاز بول تيرني في «مشروع» أطلقه أسطورة رياضة الرجبي
مصدر إلهام في رياضة الرجبي
تم تعيين إيسا، الأيقونة الساموية البالغة من العمر 37 عامًا والتي حققت مكانة أسطورية مع فريق «ويغان ووريورز»، في منصب مسؤول دعم وتطوير اللاعبين بالنادي في فبراير 2025. وعلى الرغم من انتمائه لرياضة مختلفة، إلا أن تأثيره على الأجواء في كوبهام كان فوريًا. جاء انتقال إيسا إلى كرة القدم عقب إصابة أنهت مسيرته في عام 2024، حيث أبعدته كسر في عظمة الساق وخلع في الكاحل عن الملاعب خلال مسيرة ويجان نحو الفوز باللقب. أصبحت ممارسة التجمع، التي غالبًا ما تُعتبر من بنات أفكار أولئك الذين لديهم خلفيات في دوري الرجبي حيث التركيز الجماعي أمر بالغ الأهمية، عنصرًا أساسيًا في روتين تشيلسي في أيام المباريات.
قال روزينيور لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي قبل أسبوع: "هذا يأتي من الوحدة". "هذا يأتي من اللاعبين. لا يأتي مني. بصفتي مدربهم، أشعر بالفخر الشديد لرؤية ذلك. لقد استوعبوا الكثير من الرسائل ليس مني فقط، بل من الطاقم الفني أيضًا. ويلي إيسا رجل رائع، وهو لاعب رجبي من نيوزيلندا، وقد تحدث كثيرًا عن ترابطنا، وقد استوعب اللاعبون ذلك".
الجدل الدائر حول الطقس
في حين يقوم لاعبو «البلوز» بتشكيل هذا التجمع قبل انطلاق كلتا المباراتين، فإن إصرارهم على القيام بذلك في قلب الدائرة المركزية بالضبط أدى إلى المواجهة المحرجة التي وقعت يوم السبت مع الحكم. كما تعرض الحكم بول تيرني لانتقادات شديدة بسبب دوره في الحادثة. فبدلاً من الابتعاد، بقي الحكم ثابتاً في منتصف الدائرة المركزية، مما أدى إلى لحظة انتشرت على نطاق واسع وشوهد فيها إنزو فرنانديز يضحك وكول بالمر يضع ذراعه حوله. وقورنت هذه المشاهد بمقلب قام به الثنائي التلفزيوني أنت وديك، اللذان كانا يشاهدان المباراة من المدرجات بصفتهما مشجعين لنيوكاسل.
تشيلسي تطالب ببيان من PGMOL
لم يكن ليام روزينيور راضياً على الإطلاق عن الموقف، مشيراً إلى أن النادي سيطلب تفسيراً رسمياً بشأن موقع تيرني. وقال روزينيور بعد الهزيمة 1-0 يوم السبت: "سأتحدث إلى PGMOL والحكام لفهم سبب حدوث ذلك اليوم". "قيل لنا إن القواعد تنص على أنه يمكنك التواجد في أي مكان تريده، وأن الأمر يتعلق بالتوقيت. أنا محبط. سأوضح الأمر. أريد حماية لاعبي فريقي وأنا أحترم اللعبة".
المشاكل الدفاعية مستمرة في ملعب «ذا بريدج»
وبعيدًا عن الحيل والتغييرات التكتيكية، تروي الإحصائيات قصة مقلقة بالنسبة لتشيلسي. فلم يحافظ «البلوز» على شباكه نظيفة سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة، وهي سلسلة تعود إلى منتصف يناير. ومع اقتراب مواجهات حاسمة ضد إيفرتون ومانشستر سيتي، يتعين على تشيلسي إيجاد طريقة لاستعادة صلابته الدفاعية.
