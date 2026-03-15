الكشف عن الدور الذي سيؤديه كيليان مبابي مع ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، مع صدور آخر المستجدات بشأن إصابته في الركبة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا
خطة عودة مبابي لرحلة مانشستر
يدرك النجم الفرنسي أهمية هذه المواجهة ولا يريد التهرب من مسؤوليته. وبعد اتباع خطة علاجية متحفظة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، أصبح التحسن الذي طرأ على ركبته اليسرى واضحًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «آس». ورغم أنه قد لا يكون قد استعاد لياقته البدنية بنسبة 100% بعد، إلا أن التقدم الذي أحرزه قد مهد الطريق لإدراجه في تشكيلة المباراة ضد فريق بيب جوارديولا.
من المتوقع أن يلعب دورًا مؤثرًا في ملعب الاتحاد
على الرغم من مكانته كرمز للفريق الأبيض، يشير التقرير إلى أن مبابي سيبدأ المباراة على الأرجح على مقاعد البدلاء. ويأتي ذلك على غرار النهج الذي اتُبع في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، حيث تم استخدامه كسلاح فعال في مراحل متأخرة من المباراة. كما تشير التقارير الحالية إلى أن الألم بدأ يختفي، وأن قرار الجهاز الطبي بتجنب إجراء عملية جراحية قد ثبتت صحته بفضل التقدم السريع الذي أحرزه اللاعب في فالديبيباس.
وكان أربيلوا، مدرب ريال مدريد، واضحاً بشأن جاهزية مهاجمه، حيث صرح قبل مباراة السبت ضد إلتشي: "الوضع ليس معقداً. إنه يتحسن يوماً بعد يوم. تعافيه يسير كما ينبغي. لقد وضعنا خطة، وهي تعتمد على تقدمه، لكنني أعتقد أنه سيكون بخير. لن يكون جاهزاً غداً، لكنني متأكد من أنه سيسافر إلى مانشستر. أريده أن يكون قادراً على السفر إلى مانشستر. سنرى كيف سيكون حاله غداً ويوم الأحد، حيث سنقوم باتخاذ القرار النهائي".
أزمة الإصابات في ريال مدريد مستمرة
ورغم أن عودة مبابي تمثل دفعة قوية للفريق، إلا أن أربيلوا لا يزال يواجه قائمة إصابات خطيرة هددت بتعطيل مساعي الفريق لتحقيق الثنائية. فقد أصبح الفريق يعاني من نقص حاد في اللاعبين، حيث أكدت التشكيلة الرسمية لمباراة الفوز على إلتشي أن جود بيلينغهام ورودريغو وإيدر ميليتاو لا يزالون غائبين عن الملاعب إلى جانب ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي.
أجبرت هذه الأزمة المدرب على الاعتماد بشكل كبير على نجوم أكاديمية "لا فابريكا" خلال الفوز 4-1. ومع ذلك، لا تزال المعنويات داخل المعسكر عالية للغاية بعد الأداءالمهيمن في مباراة الذهاب ضد رجال بيب جوارديولا، مما يوفر الحافز اللازم لأولئك الذين يعودون إلى اللياقة البدنية لإنهاء المراحل الأخيرة من تعافيهم.
تتصاعد الحماسة استعدادًا لمباراة الاتحاد الحاسمة
ورغم أن التركيز منصب بشكل كامل على البطولات الأوروبية، إلا أن ريال مدريد حرص على الوصول إلى مباراة مانشستر سيتي بمعنويات عالية بعد فوزه 4-1 على إلتشي في عطلة نهاية الأسبوع. وقد سمح هذا الفوز، الذي شهد هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة سجله أردا غولر، للمدرب أربيلوا بتدوير تشكيلته وإشراك خريجي الأكاديمية، مع إراحة نجومه الكبار استعداداً للرحلة إلى إنجلترا. وتشكل عودة مبابي، حتى لو كان كخيار على مقاعد البدلاء، دفعة معنوية هائلة للبلانكوس. وبفضل قدرة نجمهم على إحداث فارق في الدقائق الأخيرة، يبدو ريال مدريد جاهزاً تماماً للتغلب على أجواء ملعب الاتحاد ومواصلة مسيرته نحو لقب أوروبي آخر.
