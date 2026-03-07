الكشف عن الحقيقة وراء خطط انتقال ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد في ظل اهتمام منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز

لا ينوي لاعب المنتخب الإنجليزي فرض رحيله عن أولد ترافورد هذا الصيف، على الرغم من الفترة الصعبة التي مر بها منذ وصوله. تشير Football Insider إلى أن لاعب الوسط يركز على إثبات جودته الفنية لإدارة النادي والمشجعين بعد فترة تميزت بالمعالجة الطبية أكثر من مساهماته على أرض الملعب.

يضع ماونت حالياً لياقته البدنية على رأس أولوياته، بهدف البقاء متاحاً للاختيار طوال بقية الموسم. بعد وصوله من تشيلسي في عام 2023 وسط توقعات كبيرة، يتوق صانع الألعاب إلى تبرير الاستثمار الكبير الذي قام به مانشستر يونايتد في خدماته من خلال ترسيخ مكانته كلاعب أساسي.