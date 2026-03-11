الكشف عن التكلفة المذهلة لفترة جادون سانشو الكارثية في مانشستر يونايتد مع اقتراب رحيل الجناح المثير للجدل

بعد أن انضم إلى النادي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، سيغادر سانشو النادي بعد أن كلفه 138 مليون جنيه إسترليني، إذا أخذنا في الاعتبار راتبه المذهل البالغ 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على مدى خمس سنوات، وفقًا للتحليلات المالية التي أجرتها صحيفة ديلي ميل.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو الآن في منتصف فترة إعارته الثالثة بعيدًا عن النادي، وهذه المرة في أستون فيلا. ومن اللافت للنظر أن المهاجم قد لعب بالفعل مباريات أكثر مع فرق أخرى (90) مما لعبه مع الشياطين الحمر (83). سجل سانشو 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة فقط بقميص مانشستر يونايتد - وهو عائد ضعيف للاعب كان في يوم من الأيام ثاني أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.