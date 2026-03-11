Getty Images Sport
الكشف عن التكلفة المذهلة لفترة جادون سانشو الكارثية في مانشستر يونايتد مع اقتراب رحيل الجناح المثير للجدل
كابوس من تسعة أرقام في أولد ترافورد
بعد أن انضم إلى النادي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، سيغادر سانشو النادي بعد أن كلفه 138 مليون جنيه إسترليني، إذا أخذنا في الاعتبار راتبه المذهل البالغ 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على مدى خمس سنوات، وفقًا للتحليلات المالية التي أجرتها صحيفة ديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو الآن في منتصف فترة إعارته الثالثة بعيدًا عن النادي، وهذه المرة في أستون فيلا. ومن اللافت للنظر أن المهاجم قد لعب بالفعل مباريات أكثر مع فرق أخرى (90) مما لعبه مع الشياطين الحمر (83). سجل سانشو 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة فقط بقميص مانشستر يونايتد - وهو عائد ضعيف للاعب كان في يوم من الأيام ثاني أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.
تستمر الصراعات في فيلا بارك
في فيلا، فشل سانشو مرة أخرى في استعادة البريق الذي جعله في يوم من الأيام المراهق الأكثر طلبًا في أوروبا. كانت فترة وجوده في ويست ميدلاندز غير متميزة إلى حد كبير، حيث فشل اللاعب في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية لـ أوناي إيمري. سجل سانشو هدفًا واحدًا فقط في 25 مباراة في جميع المسابقات مع فيلا، وجاء هدفه الوحيد في الدوري الأوروبي. على الرغم من أن إيمري أعلن دعمه للظهير، إلا أن الحقيقة هي أن تأثيره كان ضئيلًا. لم يشارك سوى في ست مباريات أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فيلا حتى الآن هذا الموسم.
دورتموند يقدم فرصة ثالثة؟
مع انتهاء عقده مع أولد ترافورد هذا الصيف، يتزايد الاهتمام به من بعيد. يقال إن بوروسيا دورتموند يدرسون إمكانية التعاقد مع اللاعب الإنجليزي للمرة الثالثة، في الوقت الذي يستعدون فيه لإجراء تعديل كبير في تشكيلة الفريق، حيث سيصبح اللاعب الدولي الإنجليزي متاحًا للانتقال مجانًا هذا الصيف. إن نجاحه السابق في الدوري الألماني يجعله خيارًا ماليًا جذابًا كبديل محتمل لجوليان براندت الذي سيغادر الفريق.
الستار الأخير في مانشستر يونايتد
يبدو أن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن الموقف تمامًا، حتى لو كان ذلك يعني خسارة اللاعب دون مقابل. يمتلك النادي خيار تمديد عقده لمدة 12 شهرًا، لكن التقارير تشير إلى أن الإدارة قررت عدم تفعيل هذا الخيار. الدافع الرئيسي لـ INEOS هو التخلص من راتبه الضخم هذا الصيف لإفساح المجال في الميزانية لضم لاعبين جدد.
ما لم يحدث تحول خارق في مستواه، فإن سانشو محكوم عليه بمغادرة أولد ترافورد كلاعب فاشل عرّف حقبة كاملة. ورغم أن مانشستر يونايتد تمكن من استرداد مبالغ صغيرة من خلال رسوم الإعارة من تشيلسي وأستون فيلا، فإن الخسارة الصافية الإجمالية على اللاعب هائلة. من كونه وجه الجيل الجديد في مانشستر يونايتد إلى لاعب سيُسمح له بالرحيل في انتقال مجاني، فإن تراجع سانشو يمثل قصة تحذيرية عن التعاقدات الباهظة التي باءت بالفشل.
