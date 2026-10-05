"أنا بحاجة إليك".. جيسوس يفتح الباب لعودة كريستيانو رونالدو بعد أزمة معسكر البرتغال

وأكد جيسوس، مدرب البرتغال، أنه كان يخطط دائماً للتعامل مع هذا الموقف فقط بعد الانتهاء من سلسلة مباريات دوري الأمم الأربع يوم الأحد، حيث ضمن الفوز بنتيجة 2-1 على النرويج مقعداً في ربع النهائي لحامل اللقب. وفي حديثه بعد المباراة، أوضح التكتيكي المخضرم، الذي سبق له تدريب النجم البالغ من العمر 41 عاماً في نادي النصر، أن أي قرار يتعلق بعودة الهداف التاريخي (146 هدفاً في 234 مباراة دولية) يعود بالكامل للمهاجم نفسه.

وفي حديثه عن المستقبل الدولي للاعب المخضرم، قال جيسوس: "إذا أراد ذلك، فسيعود إلى المنتخب الوطني. يمكننا التحدث قبل الاستدعاء القادم، لكن كريس هو من سيقرر. يجب أن ينهي كريستيانو مسيرته مع المنتخب الوطني بالطريقة التي يريدها، فهو من سيحدد كيف يريد ذلك. في أول استدعاء لي، قلت: 'أنا بحاجة إليك، أحتاج أن تكون قريباً مني، سواء كنت تلعب أم لا، أنا بحاجة إليك'. والآن أقول الشيء نفسه".