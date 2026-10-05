كشف مدرب المنتخب البرتغالي، جورج جيسوس، أن كريستيانو رونالدو لا يزال بإمكانه العودة إلى صفوف المنتخب الوطني إذا قرر إتاحة نفسه عقب رحيله الدرامي. وكان القائد المخضرم قد غادر المعسكر الدولي بشكل مفاجئ بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المهاجم الأسطوري قبل مباريات شهر نوفمبر المقبل.
"أنا بحاجة إليك".. جيسوس يفتح الباب لعودة كريستيانو رونالدو بعد أزمة معسكر البرتغال
الباب يبقى مفتوحاً أمام "CR7"
وأكد جيسوس، مدرب البرتغال، أنه كان يخطط دائماً للتعامل مع هذا الموقف فقط بعد الانتهاء من سلسلة مباريات دوري الأمم الأربع يوم الأحد، حيث ضمن الفوز بنتيجة 2-1 على النرويج مقعداً في ربع النهائي لحامل اللقب. وفي حديثه بعد المباراة، أوضح التكتيكي المخضرم، الذي سبق له تدريب النجم البالغ من العمر 41 عاماً في نادي النصر، أن أي قرار يتعلق بعودة الهداف التاريخي (146 هدفاً في 234 مباراة دولية) يعود بالكامل للمهاجم نفسه.
وفي حديثه عن المستقبل الدولي للاعب المخضرم، قال جيسوس: "إذا أراد ذلك، فسيعود إلى المنتخب الوطني. يمكننا التحدث قبل الاستدعاء القادم، لكن كريس هو من سيقرر. يجب أن ينهي كريستيانو مسيرته مع المنتخب الوطني بالطريقة التي يريدها، فهو من سيحدد كيف يريد ذلك. في أول استدعاء لي، قلت: 'أنا بحاجة إليك، أحتاج أن تكون قريباً مني، سواء كنت تلعب أم لا، أنا بحاجة إليك'. والآن أقول الشيء نفسه".
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التوترات تتصاعد في المعسكر
وبدأ الخلاف بعد أن شارك القائد أساسياً في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالفوز 1-0 على ويلز، ليجد نفسه بعدها على مقاعد البدلاء في مباراة النرويج، حيث قيل له إنه قد يشارك أو لا يشارك. وبدا الإحباط واضحاً على المهاجم المخضرم بعد أن أمضى الشوط الثاني بأكمله في إجراء عمليات الإحماء دون أن يتم إشراكه أبداً، وهي المرة الأولى التي يبقى فيها نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بديلاً غير مستخدم في مباراة دولية رسمية منذ عام 2008.
وعندما أكد جيسوس لاحقاً في مؤتمر صحفي أن المهاجم لن يبدأ أساسياً ضد الدنمارك أيضاً، غادر القائد المعسكر بشكل مدوٍ ومثير للجدل. وفي معرض تعليقه على رحيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتب مهاجم النصر: "في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة للشعب البرتغالي بأكمله حول أسباب مغادرتي للمنتخب الوطني، الذي لطالما كنت مخلصاً له".
رد فعل الزملاء على غياب القائد
وفي غياب القائد، انتهز مهاجم ميلان جونسالو راموس الفرصة، حيث هز الشباك في جميع المباريات الثلاث التي بدأها أساسياً، ليقود خط الهجوم في ظل استبعاد النجم المخضرم. ولكن على الرغم من هذه الحالة الفنية الرائعة، لا تزال غرفة الملابس تقف بقوة خلف نجمها الأبرز، الذي سبق له قيادة البرتغال للتتويج بلقب يورو 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.
وعقب الفوز يوم الأحد على النرويج، والذي جعلهم يبتعدون بفارق ست نقاط عن الدنمارك في صدارة المجموعة، قال مسجل الهدف جواو كانسيلو لشبكة "RTP": "كريستيانو هو قائدنا، وهو أفضل لاعب حظيت به البرتغال على الإطلاق. الأمور ستنتهي بالتأكيد بأفضل طريقة [معه]، لكن الشيء المهم الآن هو الانتصارات الأربعة".
وأضاف زميله نونو مينديز: "أي لاعب يأتي إلى المنتخب الوطني مرحب به بكل تأكيد. وإذا عاد كريس، فسنكون هنا لاستقباله بأذرع مفتوحة".
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ماذا بعد بالنسبة للبرتغال؟
تعود البرتغال للمنافسات في 14 نوفمبر لاستضافة الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، قبل السفر لمواجهة ويلز بعد ثلاثة أيام. وبعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية لحجز مقعدهم في دور الثمانية، يتمتع فريق جيسوس بصدارة مريحة بفارق ست نقاط على قمة المجموعة. وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان المدرب والقائد قادرين على تصفية الأجواء قبل الإعلان عن القائمة القادمة، أو ما إذا كان سيتعين على البرتغال بدء حملة الدفاع عن لقبها بدون نجمها الأول.
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