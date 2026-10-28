مورينيو منحها له منذ 6 سنوات .. البرتغالي أعطى هاري كين "كلمة السر" التي حرمت مبابي من الكرة الذهبية 2026!

رغم اقتراب كيليان مبابي من حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، إلا أنه خسرها في النهاية لصالح المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي تُوج بها بعد منافسة مع الفرنسي ونظيره الإسباني لامين يامال.

المركز الثاني هو الأفضل لمبابي على الإطلاق، وذلك وخلال مسيرته التي حقق فيها العديد من الألقاب الهامة وعلى رأسها كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، ويبدو أن ما حدث هذا العام كشف للجميع ما ينقصه.

مبابي دخل دائرة المنافسة هذا العام، بعدما توج بجائزة الهداف للدوري الإسباني، وأفضل هداف في دوري أبطال أوروبا ونفس الأمر بالنسبة لكأس العالم، والمثير للدهشة أن آخر 3 فائزين بالكرة الذهبية لم ينجحوا في فعل ما قام به الفرنسي وبالأخص رودري وعثمان ديمبيلي.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، تطرقت إلى العنصر الذي حرم مبابي من هذه الجائزة في النهاية ويعود الفضل فيه إلى البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يبدو أنه منح كين الجائزة منذ بضعة سنوات!



