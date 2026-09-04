خاص | "ليس كيليان مبابي ولا هاري كين" .. نجم فرنسا السابق يختار مرشحه الأحق بالكرة الذهبية

أمضى ريال مدريد موسمين دون التتويج بأي لقب كبير، رغم أن نجم هجومه مبابي أحرز جائزتي الحذاء الذهبي في الليجا، كما سجّل 90 هدفًا خلال 106 مباريات.

وعند سؤاله عمّا إذا كان نجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق سيتمكن يومًا من الفوز بالكرة الذهبية، بعد أن حلّ ضمن أفضل ثلاثة في هذا الاستفتاء مرة واحدة فقط من قبل، قال الدولي الفرنسي السابق لويس ساها لـ"جول" مؤخرًا: «هذا أمر صعب، لأنه بالتأكيد يريد الفوز بتلك الألقاب. إنه يعلم أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يمنحك فرصة أكبر للفوز بالكرة الذهبية. يعلم أن هذه هي الطريقة لعرض كل المؤهلات أمام الجميع.

«أتفهّم أن الضغط موجود، لأن الأمر بات يشبه طريقة مثيرة للجدل جدًا في عدم بلوغ تلك البطولة. لقد غادر النادي الذي فاز باللقب، والآن انتقل إلى ناد يُفترض أنه من المرشحين الأوفر حظًا، ومع ذلك لا يبلغون النهائيات.

«بدأ الأمر يثير بعض التساؤلات على الصعيد الشخصي. لنقل على الجانب المعنوي، يبدو وكأنه يجلب الحظ العاثر بطريقة ما. لذا فهذا هو المسار السيئ الذي يريد تصحيحه في أسرع وقت ممكن.

«من الجميل دائمًا أن ترى شخصًا ينجح ويحقق أهدافه عندما يمتلك الإمكانيات. أعتقد أنه يستحق ذلك. بغض النظر عن انتقاد الناس لأسلوب لعبه، فهو يريد امتلاك كل شيء.

«كل موقف يجب أن يدور حوله، وهذا هو دليل العظماء. لكن أحيانًا إذا لم تسِر الأمور على ما يرام، يسهُل توجيه الانتقاد. لو أن كريستيانو لم يتمكن من ترجمة كل تلك الألقاب التي حققها على مر السنين إلى إنجازات، لكان قد أصبح في مهب الريح منذ زمن بعيد.»