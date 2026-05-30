أحمد فرهود

الكرة الذهبية بعد نهائي الأبطال: إنجاز رودري يرفض نجم آرسنال.. عثمان ديمبيلي يعزز حظوظه وكفاراتسخيليا سيبكي على "جنسيته"!

3 من أفضل نجوم العالم حاليًا..

داخل معركة باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي، لانتزاع الكأس ذات الأذنين؛ كان هُناك صراع آخر "فردي"، بين عدد من نجوم الفريقين.

هذا الصراع الفردي، جاء لتعزيز فرصة التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026؛ خاصة أن لقب دوري أبطال أوروبا، يلعب دورًا كبيرًا في تحديد الفائز بها.

لكن.. يجب أن لا ننسى أنه في صيف العام الحالي، ستُقام بطولة كأس العالم 2026؛ التي سيكون لها تأثيرًا كبيرًا أيضًا، في تحديد هوية اللاعب الذي سينتزع جائزة "الكرة الذهبية".

وقبل معركة كأس العالم.. فرض 3 نجوم أنفسهم بقوة، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ كأقوى المرشحين للتتويج بالجائزة الكبرى.

هؤلاء النجوم؛ هم: "الإنجليزي ديكلان رايس، الفرنسي عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا".

ونحن سنستعرض حظوظ اللاعبين الثلاثة؛ وذلك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أسدل الستار على موسم 2025-2026 الشاق..

    خفيتشا كفاراتسخيليا.. عليك البكاء بسبب جنسيتك!

    مرة أخرى.. أثبت النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، قيمته الفنية الكبيرة؛ وذلك خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد نادي آرسنال الإنجليزي.

    كفارا تحصل على "ركلة الجزاء"؛ الذي سجل منها باريس سان جيرمان هدف التعادل (1-1)، قبل الوصول إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الجزاء.

    ولم يظهر النجم الجورجي مرعبًا، مثل مبارياته الماضية؛ ولكنه رغم ذلك سبب مشاكل كثيرة لدفاعات آرسنال، قبل استبداله في الدقيقة 83.

    وبصفة عامة.. قدّم كفاراتسخيليا موسمًا مبهرًا في 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 48.

    * دقائق: 2.908.

    * مساهمات تهديفية: 29.

    * أهداف: 19.

    * تمريرات حاسمة: 10.

    وقاد خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه الباريسي؛ للتتويج بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا 2025-2026، بل أنه لعب دورًا كبيرًا فيهما.

    ويعتبر كفارا هو أفضل نجوم باريس "فنيًا" الآن؛ ولكن تبقى حظوظه في التتويج بجائزة "الكرة الذهبية" ليست مثل منافسيه، على الرغم من ذلك.

    السبب هو أن هذا اللاعب لن يُشارك مع منتخب بلاده الجورجي، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    عثمان ديمبيلي.. حظوظ كبيرة للحفاظ على "الكرة الذهبية"

    يُعد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم العملاق العاصمي باريس سان جيرمان؛ هو أقوى المرشحين للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، وذلك للعام الثاني تواليًا.

    وتوّج ديمبيلي بـ"الكرة الذهبية" 2025؛ وذلك بعد موسمه الخرافي مع باريس سان جيرمان "فرديًا وجماعيًا"، مع التتويج بالسداسة التاريخية وقتها وهي:

    * محليًا: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

    * قاريًا: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

    * عالميًا: كأس الإنتركونتيننتال.

    وواصل ديمبيلي تألُقه الفردي في الموسم الحالي؛ وذلك بتسجيله 20 هدفًا وصناعته 11 آخرين خلال 40 مباراة، مع التتويج بثنائية الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

    ولا ننسى أن ديمبيلي أحد أفراد المنتخب الفرنسي؛ الذي يُعد مرشحًا قويًا للتتويج ببطولة كأس العالم 2026، نظرًا للنجوم الذين يملكهم.

    وبالطبع.. الجمع بين أبطال أوروبا وكأس العالم - إذا حدث -؛ سيجعلنا نقول ونحن مغمضي العينين: "مبروك ديمبيلي (الكرة الذهبية) الثانية".

    ديكلان رايس.. إنجاز رودري يرفض نجم آرسنال ولكن!

    أراد النجم الإنجليزي ديكلان رايس، متوسط ميدان العملاق اللندني آرسنال، أن يكرر نفس إنجاز الإسباني رودري؛ الذي حققه عام 2024.

    رودري توّج بـ"الكرة الذهبية" 2024، رغم أنه لاعب خط وسط ارتكاز؛ كاسرًا بذلك استحواذ المهاجمين والأجنحة، في السنوات الأخيرة.

    وما عزز من فرص رايس، لتكرار إنجاز رودري، بالحصول على جائزة "الكرة الذهبية" 2026؛ هو الآتي:

    * أولًا: قيادة آرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي 2025-2026، لأول مرة منذ 22 سنة.

    * ثانيًا: موسم آرسنال الكبير في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مع الوصول إلى النهائي.

    * ثالثًا: مستواه الفردي هو شخصيًا؛ حيث يُعد العنصر الرئيس في إنجازات آرسنال 2025-2026.

    إلا أن العملاق اللندي خسر النهائي الأوروبي بـ"ركلات الترجيح"، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

    هذا قلل من فرص رايس في التتويج بـ"الكرة الذهبية"؛ خاصة إذا ما نظرنا إلى كون منتخب إنجلترا يُعاني من تخبطات، وقد لا يستطيع التتويج ببطولة كأس العالم 2026.

    وحال توّج رايس بالمونديال مع إنجلترا، فإن حظوظه قد تقوى مجددًا؛ خاصة إذا ما نظرنا إلى كون حفل "الكرة الذهبية"، تم نقله من باريس إلى لندن.

    - ملحوظة: رودري عندما توّج بـ"الكرة الذهبية" 2024، لم يتحصل فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، على لقب دوري أبطال أوروبا في ذلك الموسم؛ ولكنه فاز بكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده إسبانيا، وقتها.

    كلمة أخيرة.. الفائز بـ"الكرة الذهبية" قد يخرج عن نهائي أوروبا

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، قد يخرج عن هذا الثلاثي سالف الذكر تمامًا؛ فهُناك اسم يقدّم مستويات مبهرة منذ عامين وهو البرتغالي فيتينيا، متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان.

    أيضًا.. هُناك الكثير من النجوم الذين تألقوا موسم 2025-2026؛ رغم أن أنديتهم لم تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أمثال الإنجليزي هاري كين والجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    هذا الثنائي تحديدًا؛ إذا حقق إنجاز ما في بطولة كأس العالم 2026، قد يخطف جائزة "الكرة الذهبية" في النهاية.

    السبب في ذلك أن كأس العالم؛ سينضم إلى الإنجازات المحلية التي حققها كين مع نادي بايرن ميونخ، ويامال مع العملاق الكتالوني برشلونة في 2025-2026.

    لذا.. لا نستطيع أن نحكم الآن على الفائز بـ"الكرة الذهبية"؛ وإن كان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عزز من حظوظه بقوة بالفعل، خاصة أنه صاحب هدف باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.