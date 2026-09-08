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علي سمير

مظاليم الكرة الذهبية .. ما أسهل اضطهاد رافينيا وتجاهل بيدري وجلب لقب الدوري الإنجليزي أصبح فجأة "بلا قيمة"!

فقرات ومقالات
مقال رأي
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
دافيد رايا
بيدري
رافينيا
آرسنال
إسبانيا

هل يستحق ثنائي برشلونة الاستبعاد؟

كعادة كل عام، يتم الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لتظهر التوقعات حول الفائز بتلك المكافأة المرموقة، وأيضًا التشكيكات حول أحقية أحدهم بالتواجد ضمن القائمة.

وهو ما نعيشه الآن مع نسخة 2026، الجميع يشعر بحيرة هذه المرة، بين كيليان مبابي وتألقه في كأس العالم بجوار ليونيل ميسي، أو هاري كين ومستوياته الخيالية مع بايرن ميونخ، وكذلك لامين يامال ودوره في تفوق برشلونة المحلي.

وعلى الجانب الآخر، سنجد بعض المتعاطفين مع أسماء لم يحالفها التوفيق في دخول القائمة، واتهامات موجهة إلى القائمين على الجائزة بتهميشهم وظلمهم.

هناك حالات تحمل بعض المنطق بكل تأكيد، وهذا ما جئنا من أجل استعراضه والحديث عنه ..


  • pedri(C)Getty Images

    أين بيدري؟

    جائزة الكرة الذهبية علمتنا مؤخرًا أن الأرقام والأضواء على اللاعبين الهجوميين والفرق الفائزة بـ"كل شيء مهم"، ليست المعيار الوحيد من أجل الحصول عليها، وذلك بعد انتصار رودري نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق على فينيسيوس جونيور في 2024.

    ولكن عندما تحاول تطبيق هذا المعيار على بيدري، سنجد أن لاعب الوسط الإسباني تعرض للظلم، بسبب خروجه بشكل كامل من قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم وفقًا لتصنيف فرانس فوتبول.

    بيدري "مع اختلاف الأدوار"، حالته تتشابه مع رودري، لا يسجل الكثير من الأهداف ولكن دوره واضح وملحوظ ومؤثر في نجاحات فريقه، مثلما فعل الإسباني خلال الموسم الماضي، بمساهمته في تحقيق النادي الكتالوني للدوري المحلي وكأس السوبر على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

    أرقام الإسباني الحاصل على كأس العالم مع بلاده لا تعبر عن دوره بشكل كامل، سجل هدفين وصنع 12 في 43 مناسبة في موسم 2025/2026، ولكن ما قدمه مع برشلونة كان أكبر بكثير من هذه الإحصائية.

    نحن لسنا بحاجة للأرقام لمعرفة قيمة بيدري في مساعدة برشلونة على تطبيق أسلوبه مع المدرب هانزي فليك، وتحكمه في إيقاع المباريات ونسقها والمساهمة في كسر ضغط الخصم، وتحويل الأمور لصالح فريقه لفرض شخصيته.

    البعض سيبرر غياب بيدري بسبب دوره المحدود في فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، وربما يكون هو التفسير الوحيد للأمر، في ظل سيطرة من خط وسط باريس سان جيرمان على القائمة بوجود فابيان رويز وجواو نيفيش وفيتينيا.

    هناك وجهة نظر أخرى تقول، عندما نتحدث عن لاعبي الوسط، هل من تواجدوا أفضل من بيدري؟

    جود بيلينجهام : لم يستمتع بموسم جيد مع ريال مدريد لكنه فاجأ الجميع بصورة مبهرة في كأس العالم وسجل 7 أهداف مع المنتخب الإنجليزي.

    فيتينيا وجواو نيفيش : مستواهما في كأس العالم لم يختلف كثيرًا عن بيدري قبل خروج البرتغال، ولكنهما قادا باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وفكرة استبعادهما تبدو شبه مستحيلة.

    فابيان رويز : تشارك مع نيفيش وفيتنيا بالموسم التاريخي لباريس، بل وحصد كأس العالم مع إسبانيا.

    رودري : استعاد مستواه مع مانشستر ودوره كان أبرز من بيدري بكثير في الفوز بالمونديال، بل كان نجم البطولة.

    ديكلان رايس: تفوق على بيدري محليًا بسبب دوره المذهل مع آرسنال، وقيادته المدفعجية للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 سنة، وتألق في كأس العالم ووصل إلى نصف النهائي مع إنجلترا.

    برونو فيرنانديش: نجح في كسر الرقم القياسي لصناعة الأهداف في البريميرليج "22 هدفًا" وسجل 9 أهداف، وحصل على جائزة رجل الموسم في البريميرليج.

    إذن هؤلاء كانوا أكثر إبهارًا من بيدري في خط الوسط، ولكن ببعض المراكز الآخرى هناك نقاشات مثيرة للاهتمام، مثل ساديو ماني ومارك كوكوريلا ودايوت أوباميكانو.

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  • RaphinhaGetty Images

    رافينيا .. المظلوم دائمًا

    الجناح البرازيلي كان من كبار المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بسبب مستوياته المبهرة مع برشلونة، ودوره الواضح في الفوز بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك".

    اللاعب وصل إلى مرحلة مختلفة تمامًا من ناحية الأرقام والأداء، حيث انتقل من صفة "اللاعب المميز" إلى نجم من الطراز العالمي، وسجل 34 هدفًا وصنع 26 في 57 مناسبة، بعدما كان مهددًا بالرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الذي سبق هذا الموسم.

    رافينيا لم يعد لاعبًا رائعًا فقط، بل أيضًا أصبح أحد أهم الشخصيات المؤثرين في غرفة ملابس برشلونة، ومن أبرز القادة الذين يصنعون الفارق داخل وخارج الملعب، ورغم كل ذلك.. البرازيلي جاء في المركز الخامس بتصنيف الكرة الذهبية!

    مستوى نجم برشلونة لم يتراجع كثيرًا، ولكنه عانى من بضعة إصابات أبعدته عن 24 مباراة مختلفة مع برشلونة والمنتخب البرازيلي في موسم 2025/2026، وربما هذا السبب الوحيد المنطقي لابتعاده عن القائمة.

    وحتى عندما بدأ كأس العالم، تعرض اللاعب لإصابة أخرى في أوتار الركبة أبعده عن الصورة تمامًا ببداية البطولة، ولكن هل من المنطقي أن يتراجع من المركز الخامس إلى خارج القائمة بأكملها في الموسم التالي؟

    وهذا ما حدث بالضبط، رغم تسجيل رافينيا 21 هدفًا وصناعة 8 في 33 مباراة لعبها مع برشلونة بمختلف البطولات الموسم الماضي، ليبدو أن الخيار الآمن والسهل دائمًا هو استبعاد البرازيلي وتهميشه.

    ومثلما فعلنا مع بيدري وقمنا بمقارنة رافينيا مع باقي العناصر الهجومية الموجودة في القائمة، سنجد هنا بعض الاختلاف لأنه كان أفضل من فيران توريس وساديو ماني وأكثر من لاعب آخر.

  • David Raya Spain GFXGOAL

    أين دافيد رايا؟

    الحارس الإسباني يعتبر حالة غريبة للغاية، فعل كل شيء ممكن مع آرسنال ولعب دورًا بطوليًا في تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 22 سنة، ومع ذلك جلس احتياطيًا لأوناي سيمون في كأس العالم.

    وعندما جاء دوره للتواجد في سباق الكرة الذهبية، سنجد أن غاب تمامًا عن الصورة وخرج من المشهد، مثله مثل أي حارس آخر، لأن القائمة لم يتواجد بها أي حارس مرمى.

    لو تحدثنا عن التأثير، فدور رايا في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره من باريس، والفوز بالدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026، كان أكبر من زميله ويليام ساليبا الذي عاش واحدًا من أسوا مواسمه مع المدفعجية.

    ربما تواجد رايا بسباق الحصول على جائزة أفضل حارس في العالم، ولكن وفقًا لمعيار "التأثير على الفوز بالبطولات"، سنجد أن الإسباني من أصحاب الأولوية للظهور ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا بشكل عام.

    من ينسى تصدياته الأسطورية ضد وست هام؟ المباراة التي جلبت لآرسنال الدوري الإنجليزي "حرفيا"، ولو أردت معرفة ما قدمه عليك فقط مراجعة أهم لقطاته التي ستثير بداخلك المزيد من الشكوك حول معايير الكرة الذهبية.

    هل كأس العالم هو العنصر الأهم؟ الفوز بالبطولات والتأثير فيها؟ الأرقام؟ لا أحد يعرف!

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