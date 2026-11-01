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"تلاعب" حول أشرف حكيمي و"واقعة زيدان" تبعد ليونيل ميسي .. أصوات العرب على صفيح ساخن بعد حفل الكرة الذهبية 2026!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
ليونيل ميسي
أشرف حكيمي
كيليان مبابي
لامين يامال
هاري كين
مصر
المغرب
باريس سان جيرمان
إنتر ميامي
بايرن ميونخ
ريال مدريد
برشلونة

غالبية العرب فضلوا "الخاسر" كيليان مبابي!

بينما توج النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية 2026، واحتفلت بلاده بعودة الجائزة لها بعد غياب سنوات، لا يزال الصراع قائمًا حول عملية اختيار أصحاب المراكز الثلاث الأولى، حيث انتقل الجدل من مراحل التصويت نفسها إلى تقييم اختيارات الصحفيين حول العالم ومدى منطقيتها والمعايير التي احتكم كل مصوت لها لاختيار مرشحيه.

وبإسقاط هذا الحديث على المصوتين العرب، فإن الجدل لا يقل حدة عن أوروبا، بل ما كُشف عما وراء الكواليس شاهد حالات شد وجذب كثيرة، ربما أبرزها من في مصر والمغرب..

  • imago-sport-1085114409.jpgAnadolu Agency

    كيليان مبابي يسيطر على اختيارات العرب

    رغم أن معيار التتويج بالبطولات الجماعية واضح وصريح في معايير الاختيارات الموضوعة من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" إلا أن العرب اعتمدوا في اختياراتهم في الأساس على الأداء الفردي أكثر من أي شيء آخر.

    هذا يظهر بوضوح في سيطرة النجم الفرنسي كيليان مبابي على اختيارات المصوتين العرب، حيث فضلته خمس دول عربية لحصد الجائزة، هم: مصر، العراق، البحرين، فلسطين وقطر، وفي الأخير احتل نجم ريال مدريد المركز الثاني في القائمة النهائية.

    أما صاحب المركز الثالث في القائمة النهائية لأفضل لاعبين في العالم خلال عام 2026؛ الإسباني لامين يامال، فحظي بدعم ثلاث دول عربية؛ الجزائر، تونس والأردن.

    تسأل عن الفائز الأساسي هاري كين؟ .. لم ينصفه من العرب سوى ممثلي دولتي السعودية وسلطنة عمان.

  • imago-sport-1085273727.jpgBestimage

    موقف المغرب .. تغليب "ابن البلد" رغم محاولات التلاعب

    بالانتقال للحديث عن العربي الوحيد الذي رُشح ضمن قائمة أفضل اللاعبين خلال عام 2026 في سباق الكرة الذهبية؛ المغربي أشرف حكيمي، فنجم باريس سان جيرمان لم يحظ سوى بدعم من بلده فقط!

    الصحفي المغربي مصطفى بدري وحده من منح صوته لحكيمي في المركز الأول بالقائمة، لكنه كشف عن محاولة تلاعب لتنحية أسد الأطلسي جانبًا..

    بدري قال في تصريحاته لموقع "أفريكا فوت": "سأكشف سرًا لموقعكم وأمنحكم سبقًا حقيقيًا، في الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت الرسمي .. فقد تواصل معي بعض الأشخاص محاولين التأثير علي وإقناعي بالتصويت ضد أشرف حكيمي لصالح لاعب آخر، أفضل عدم ذكر اسمه. أنا لم أنصع لهذه المطالبات، لكن هذه التجربة تظهر تمامًا أن هناك محاولات تأثير تحيط بمثل هذه الاستفتاءات".

    وأضاف: " أنا لا أشكك أبدًا في شرعية تتويج هاري كين. لا يمكن الطعن في نتيجة استفتاء يشارك فيه نحو مئة صحفي ينتمون لمختلف القارات، خاصة وأن فرانس فوتبول تظهر شفافية تامة بكشفها عن أسماء المصوتين وخياراتهم كاملة".

    تصريح مصطفى بدري من شأنه أن يزيد الجدل حول مدى مصداقية الكرة الذهبية ومجلة "فرانس فوتبول"، جدلًا .. الأمر لا يتعلق حتمًا بمسؤولي المجلة أنفسهم، بل ربما مجموعات تحاول حشد أصوات معينة لصالح مرشحها أو ما شابه من محاولات تلاعب ترددت على مدار السنوات.

    أما عمن اتهموه بسيطرة العاطفة عليه في اختياره لأشرف حكيمي للحصول على "بالون دور"، فالصحفي المغربي لم ينكر تغليبه لمصلحة وطنه على الجميع، لكن في الوقت ذاته، عدّد أسباب منطقية اختياره بأدوار اللاعب مع باريس سان جيرمان، بجانب الجانب الإنساني، مع تعرضه للظلم في سنوات سابقة دخل بها ضمن المراكز الثلاث الأولى ولم يحصد الجائزة في الأخير.

    من لم يقتنع بمنطقية اختيار مصطفى بدري، الذي رجح حكيمي لمجمل أعماله، ربما عليه التشكيك كذلك في اختيار هاري كين الذي حصد الجائزة على "مجمل أعماله" بنسبة أكبر من الجماعية، خاصةً وأنه لم يصل لنهائي كأس العالم 2026!

  • هل خان العرب أشرف حكيمي؟

    مؤكد أن اقتصار التصويت العربي الوحيد لأشرف حكيمي على بلده، لم يمر مرور الكرام على الوسط الرياضي المغربي، بل وكال الاتهامات للصحفيين العرب.

    لكن هل هم محقون في اتهاماتهم؟

    الحقيقة أن تاريخ العرب في مثل تلك الجوائز لم يشهد حشدًا لدعم أبناء المنطقة في أي عام من الأعوام بالأساس، والأمر لا يعني "مؤامرة على المغاربة" كما يحاول البعض تصويره.

    ربما أشهر دليل على ذلك ما حدث في حفل فيفا "ذا بيست" عام 2021، حيث كان النجم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين الأوفر حظًا لنيل الجائزة، لكن انقسام أصوات العرب وتفضيل بعض الأجانب عليه، دفع به للمركز الثالث، وخسر في عام كان يستحق به تكليل مجهوده بجائزة فردية عالمية.

    لذا موقف العرب والحديث عن تغليب العاطفة وما شابه سيظل محل جدل في كل عام وليس العام الجاري فقط!

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  • "تصرفات عدائية" تبعد ميسي

    من بين كافة الدول العربية، لم يرشح أحد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنيل "بالون دور 2026" سوى دولة الإمارات فقط.

    ورغم أن غالبية الصحفيين العرب اختاروا كيليان مبابي في المركز الأول إلا أن أكثر من أثار الجدل حول اختياره هو الصحفي المصري عمرو نجيب فهمي..

    المصري اختار مبابي كمركز أول، يليه خفيتشا كفاراتسخيليا ثم لامين يامال، أما هاري كين فجاء بالمركز الرابع في قائمته، وخلت المراكز العشر الأولى بالنسبة له من اسم ليونيل ميسي تمامًا.

    عشاق "البرغوث" انهالوا على فهمي بالأسئلة حول سبب استبعاده لليو نهائيًا، خاصةً وأن حاله كحال مبابي، إذ لم يتوج أي منهما بكأس العالم .. فكان رده أكثر جدلًا!

    كتب عمرو فهمي موضحًا استناده لمعيار "اللعب النظيف": "مسألة استبعاد ميسي من قائمتي مرتبطة بالمعيار الثالث الذي وضعته فرانس فوتبول وهو الفير بلاي، حسب رأيي ميسي كقائد لمنتخب الأرجنتين لم يتدخل قط لكبح جماح أسلوب الإيذاء المتبع من بعض زملائه، خصوصًا إنزو باريديس بل مع الأسف ساير الأمر في لقطة كوكوريا في النهائي مثلًا".

    وأضاف المصري عبر حسابه بمنصة "إكس": "هذا في النهاية رأي شخصي، يحتمل الصواب والخطأ... ولو أن المسألة بديهيات ولا تقبل خروجًا عن التوقعات لما كان داع للجنة تصويت من العنصر البشري، ولحسمت الإحصاءات كل شيء".

    حديث فهمي لم يقنع عشاق ميسي، الذي أخطروه أن معيار اللعب النظيف هو المعيار الثالث وليس أساسي، فكان رده بواقعة قديمة بطلها النجم الفرنسي زين الدين زيدان..

    وأوضح الممثل المصري: "صحيح اللعب النظيف ليس الأساس، لكنه حرم زيدان مثلًا من الكرة الذهبية مباشرة في 2006 (نطحة ماركو ماتيراتزي - ملاحظة محرر)، وكان قرارًا صحيحًا، فهو ليس الأساس لكنه قد يكون مؤثرًا. لم تغلبني العاطفة".

    ضغط عشاق ميسي على عمرو فهمي لم يقتصر على العرب فقط، بل الصفحات الأجنبية بدأت بالسخرية، وتصوير الأمر وكأنه محاولة انتقام من الأرجنتيني بعدما أطاح بمنتخب مصر من دور الـ16 في كأس العالم 2026 في مباراة حام حول قراراتها التحكيمية الكثير من الشكوك.

  • ميسي ليس صاحب حصانة!

    بعيدًا عن الاختلاف أو الاتفاق مع اختيارات عمرو فهمي، فإن استبعاد ليونيل ميسي من قائمته ليس جريمة تستحق الهجوم عليه كما تشهد حسابات بعض العرب والأجانب حاليًا، ولا ينبغي أن تتحول مكانة النجم الأرجنتيني التاريخية إلى حصانة تمنع أي صحفي من استبعاده من حساباته، مهما كان اسمه أو عدد كراته الذهبية!

    التصويت لا يتعلق بتكريم مسيرة ميسي، وإنما بتقييم موسم محدد وفق معايير وضعتها "فرانس فوتبول"، من بينها اللعب النظيف والسلوك الرياضي، وبناءً عليه، فإن تحفظ فهمي على تصرفات ميسي بصفته قائدًا لمنتخب الأرجنتين، وعدم تدخله لاحتواء سلوكيات بعض زملائه، فضلًا عن مواقفه في بعض الاحتكاكات مع المنافسين، يظل وجهة نظر قابلة للنقاش، لكنها تستند إلى أحد المعايير المعلنة للجائزة.

    والأهم أن حرية المصوت في تفسير هذه المعايير هي جوهر وجود لجنة بشرية من الأساس، فلو كانت الأرقام وحدها كافية لحسم الأمر، لما كانت هناك حاجة إلى أصوات الصحفيين واختلاف تقديراتهم.