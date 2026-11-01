"تلاعب" حول أشرف حكيمي و"واقعة زيدان" تبعد ليونيل ميسي .. أصوات العرب على صفيح ساخن بعد حفل الكرة الذهبية 2026!

بالانتقال للحديث عن العربي الوحيد الذي رُشح ضمن قائمة أفضل اللاعبين خلال عام 2026 في سباق الكرة الذهبية؛ المغربي أشرف حكيمي، فنجم باريس سان جيرمان لم يحظ سوى بدعم من بلده فقط!

الصحفي المغربي مصطفى بدري وحده من منح صوته لحكيمي في المركز الأول بالقائمة، لكنه كشف عن محاولة تلاعب لتنحية أسد الأطلسي جانبًا..

بدري قال في تصريحاته لموقع "أفريكا فوت": "سأكشف سرًا لموقعكم وأمنحكم سبقًا حقيقيًا، في الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت الرسمي .. فقد تواصل معي بعض الأشخاص محاولين التأثير علي وإقناعي بالتصويت ضد أشرف حكيمي لصالح لاعب آخر، أفضل عدم ذكر اسمه. أنا لم أنصع لهذه المطالبات، لكن هذه التجربة تظهر تمامًا أن هناك محاولات تأثير تحيط بمثل هذه الاستفتاءات".

وأضاف: " أنا لا أشكك أبدًا في شرعية تتويج هاري كين. لا يمكن الطعن في نتيجة استفتاء يشارك فيه نحو مئة صحفي ينتمون لمختلف القارات، خاصة وأن فرانس فوتبول تظهر شفافية تامة بكشفها عن أسماء المصوتين وخياراتهم كاملة".

تصريح مصطفى بدري من شأنه أن يزيد الجدل حول مدى مصداقية الكرة الذهبية ومجلة "فرانس فوتبول"، جدلًا .. الأمر لا يتعلق حتمًا بمسؤولي المجلة أنفسهم، بل ربما مجموعات تحاول حشد أصوات معينة لصالح مرشحها أو ما شابه من محاولات تلاعب ترددت على مدار السنوات.

أما عمن اتهموه بسيطرة العاطفة عليه في اختياره لأشرف حكيمي للحصول على "بالون دور"، فالصحفي المغربي لم ينكر تغليبه لمصلحة وطنه على الجميع، لكن في الوقت ذاته، عدّد أسباب منطقية اختياره بأدوار اللاعب مع باريس سان جيرمان، بجانب الجانب الإنساني، مع تعرضه للظلم في سنوات سابقة دخل بها ضمن المراكز الثلاث الأولى ولم يحصد الجائزة في الأخير.

من لم يقتنع بمنطقية اختيار مصطفى بدري، الذي رجح حكيمي لمجمل أعماله، ربما عليه التشكيك كذلك في اختيار هاري كين الذي حصد الجائزة على "مجمل أعماله" بنسبة أكبر من الجماعية، خاصةً وأنه لم يصل لنهائي كأس العالم 2026!