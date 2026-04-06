قمة "الوجه القبيح" للكرة الإيطالية: لوكا مودريتش يغرق في "جُبن ميلان".. ونابولي ينتظر تكرار "مارس الأسود" لانتزاع اللقب

في ليلة غابت عنها المتعة، وحضرت فيها لغة الأرقام الصارمة؛ لم يكن نادي نابولي بحاجة لعزف سيمفونيات كروية، ليسقط منافسه العملاق ميلان.

نابولي أنهى قمة اتسمت بـ"الفقر الفني" ضد ميلان؛ بالفوز بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026.

هدف نابولي الوحيد في شباك فريق ميلان الأول لكرة القدم؛ جاء عن طريق النجم ماتيو بوليتانو، في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. انتزع نابولي "وصافة" الدوري الإيطالي، برصيد 65 نقطة؛ وبفارق 7 نقاط عن إنتر "المتصدر"، قبل النهاية بسبع جولات.

أما ميلان؛ فتجمد عند النقطة 63 من 31 مباراة، ليتراجع إلى "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نابولي الصعب على ميلان، مساء يوم الإثنين..

Getty Images



