قمة "الوجه القبيح" للكرة الإيطالية: لوكا مودريتش يغرق في "جُبن ميلان".. ونابولي ينتظر تكرار "مارس الأسود" لانتزاع اللقب

أخيرًا.. لننتقل بحديثنا إلى اثنين من أكبر نجوم العالم؛ واللذان ظهرا ضد بعضهما البعض، في قمة نابولي وميلان؛ وهما: البلجيكي كيفين دي بروينه، والكرواتي لوكا مودريتش.
هذا الثنائي الذي قدّما أفضل المستويات الكروية، مع ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني؛ يُعانيان بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بالملاعب الإيطالية.
مثلًا.. دي بروينه الذي تعود على الكرة المُمتعة في مانشستر سيتي، تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ يبدو أنه لا يستطيع التعامل مع واقع الدوري الإيطالي، الذي تعتمد فيه الكثير من المباريات على التكتيك أكثر من الفنيات.
من ذلك مباراة نابولي ضد ميلان، التي لم نُشاهد فيها فنيات أبدًا، أكثر من التحفظ التكتيكي من الجهازين الفنيين؛ وهو ما ساهم في اختفاء دي بروينه تمامًا، فوق أرضية الملعب.
إلا أننا لا نستطيع نكران تأثُر النجم البلجيكي من إصابته الأخيرة، والتي غيبته لفترة طويلة عن الملاعب؛ حيث منذ عودته لم يشارك في أي هدف، وذلك على النحو التالي:
* الجولة 28: لا هدف أو أسيست في الفوز (2-1) على تورينو.
* الجولة 29: لا هدف أو أسيست في الفوز (2-1) على ليتشي.
* الجولة 30: لا هدف أو أسيست في الفوز (1-0) على كالياري.
* الجولة 31: لا هدف أو أسيست في الفوز (1-0) على ميلان.
أما بخصوص مودريتش؛ فهو يحاول أن يتأقلم مع الكرة التي يلعبها نادي ميلان، سواء هجومية أو دفاعية.
مودريتش ورغم وصوله إلى سن الـ40؛ إلا أنه يقاتل فوق أرضية الملعب، ويحاول الربط بين الدفاع والهجوم باستمرار.
لكن.. عندما يتحوّل أسلوب المدير الفني ماسيميليانو أليجري إلى "الجُبن الكروي"، مثلما حدث ضد نابولي؛ فهُنا يكون السؤال: "ماذا يُمكن أن يفعل مودريتش وحيدًا؟!".
وكما ذكرنا.. الفريقان لم يبحثا عن الفوز؛ إلا أن ميلان بقيادة أليجري كان الطرف الاكثر تحفظًا، وهو ما ظهر في التشكيل أو حتى طريقة اللعب.
ومن هُنا قد يكون مودريتش ودي بروينه، ارتكبا خطأً كبيرًا؛ باختيار وجهتهما الكروية، بعد الرحيل عن ريال مدريد ومانشستر سيتي تواليًا.