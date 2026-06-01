"ابنوا ملاعب أفضل" .. سخرية من القوة الجوية في العراق بعد إعلان التعاقد مع لوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي

تأكد رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة بشكل رسمي بالتزامن مع نهاية موسم 2025-26، إذ ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.

ويحظى المهاجم البولندي حاليًا باهتمام من أندية أمريكية وسعودية، في انتظار حسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما مودريتش فقد انتهى عقده هو الآخر مع ميلان، وسط تلميحات بالاعتزال عقب نهاية كأس العالم 2026، لكن لا يوجد شيء مؤكد بعد.

وخلال الساعات الماضية، أعلن الحساب الرسمي لنادي القوة الجوية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التعاقد مع مودريتش وليفاندوفسكي.

الحساب نشر صورة الثنائي بقميص القوة الجوية، مع تعليق: "العيالة حديث العالم .. أهلًا بليفا ولوكا، هيا بنا"، مستوحيًا الطريقة من الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو.









المنشور يبدو مزحة طريفة مع جماهير النادي، رغم أنه حمل طابع الجدية، ما دفع المدرب أيوب أوديشو للسخرية..