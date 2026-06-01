على طريقة الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، أعلن الحساب الرسمي لنادي القوة الجوية العراقي إبرام صفقتين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش؛ نجم ميلان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام.
"ابنوا ملاعب أفضل" .. سخرية من القوة الجوية في العراق بعد إعلان التعاقد مع لوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي
ماذا حدث؟
تأكد رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة بشكل رسمي بالتزامن مع نهاية موسم 2025-26، إذ ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.
ويحظى المهاجم البولندي حاليًا باهتمام من أندية أمريكية وسعودية، في انتظار حسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.
أما مودريتش فقد انتهى عقده هو الآخر مع ميلان، وسط تلميحات بالاعتزال عقب نهاية كأس العالم 2026، لكن لا يوجد شيء مؤكد بعد.
وخلال الساعات الماضية، أعلن الحساب الرسمي لنادي القوة الجوية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التعاقد مع مودريتش وليفاندوفسكي.
الحساب نشر صورة الثنائي بقميص القوة الجوية، مع تعليق: "العيالة حديث العالم .. أهلًا بليفا ولوكا، هيا بنا"، مستوحيًا الطريقة من الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو.
المنشور يبدو مزحة طريفة مع جماهير النادي، رغم أنه حمل طابع الجدية، ما دفع المدرب أيوب أوديشو للسخرية..
أوديشو يسخر من القوة الجوية
أوديشو ظهر في لقاء تليفزيوني، وتم سؤاله عن رأيه في الصفقتين، فأصر على وصفها بـ"كلام خيال"!
المدرب العراقي قال: "خيال، كل شخص حاليًا يصرح ويفعل ما يريد، مودريتش سيعمل بالكادر الفني لريال مدريد، وأعتقد ليفا سينتقل للدوري السعودي".
وأضاف: "على القوة الجوية أن يبني ملاعب وبنية تحتية بدلًا من التعاقد مع الثنائي، ابنوا خمسة ملاعب للاعبين الشباب أفضل".
موسم لوكا مودريتش 2025-26
صاحب الـ40 عامًا قضى موسم 2025-26 في صفوف ميلان، بعد الرحيل عن ريال مدريد بالتزامن مع نهاية عقده بشكل رسمي.
وشارك الكرواتي المخضرم في 37 مباراة مع الروسونيري، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
موسم ليفاندوفسكي 2025-26
صاحب الـ37 عامًا شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات مع البرسا خلال الموسم المنقضي، أحرز خلالها 19 هدفًا وصنع أربعة آخرين.
ودفع عامل العمر مسؤولي النادي الكتالوني للتفريط في خدمات ليفا بعدما قضى أربعة مواسم مع الفريق.