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psg barcelonaGetty Images
علي سمير

استعان بقميص الموسم الماضي .. تشابه الألوان مع باريس يضع برشلونة في ورطة قبل القمة المرتقبة!

برشلونة
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
دوري أبطال أوروبا

النادي الكتالوني دخل في حالة من الحيرة

حالة من الجدل أثيرت خلف الكواليس، بخصوص القميص الذي سيرتديه برشلونة أمام باريس سان جيرمان، في المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

الأنظار كلها تتجه نحو ملعب حديقة الأمراء، في مباراة مرتقبة بين العملاقين، وسط تساؤلات حول الزي الذي سيرتديه برشلونة بمناسبة إقامة المباراة خارج ملعبه.

  • برشلونة يلعب بالقميص الثالث

    موقع "footyheadlines " قال إن الفريق الكتالوني تم إجباره على ارتداء الزي الثالث، والذي سبق أن لعب به الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان، بسبب عدم ملاءمة جميع الخيارات الأخرى.

    ويأتي هذا القميص باللون البرتقالي، بعدما كان من المقرر أن يلعب برشلونة بقميصه الجديد المكون من اللونين الفيروزي والأخضر.

  • BarcelonaGetty Images

    سبب هذا القرار

    وأشار الموقع إلى أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عارضوا فكرة ارتداء برشلونة لقميص الموسم الجاري، بسبب تضاربه مع زي باريس سان جيرمان المعروف، وبطبيعة الحال، الفريق الفرنسي يلعب على أرضه، لذلك هو يمتلك أولوية اللعب بقميصه الأساسي.

    وانطبق نفس الأمر كذلك مع القميص الأساسي لبرشلونة وحتى الثاني البنفسجي، مما ترك النادي الكتالوني أمام الخيار الوحيد وهو اللجوء للون البرتغالي الذي لعب به الموسم الماضي.

  • مباراة تحت التهديد

    تعيش فرنسا فترة صعبة للغاية من الناحية السياسية، بسبب الأزمة المالية وعجز الموازنة، وما تبع ذلك من حديث عن إجراءات تقشفية منتظرة، في الوقت الذي ظهرت فيه مطالب أخرى حول ضرورة الإنفاق على التعليم وأجور المواطنين والخدمات.

    ووسط كل ذلك، قامت العديد من الحركات أبرزها "السترات الصفراء"، بتنظيم حركات احتجاجية موسعة، مما جعل قوات الأمن تتدخل لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الفوضى.

    وفقًا لشبكة "ElDesmarque " فإن أجواء المباراة متوترة للغاية، وهو ما أكده المراسل دافيد إيبانيز الذي قام بتوضيح ما يحدث الآن في العاصمة الفرنسية باريس، قبل ساعات من المباراة المقامة مساء اليوم، الثلاثاء، في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

    وقال إيبانيز:"الحكومة الفرنسية تصرفت بالفعل مع الأوضاع الحالية بكل صرامة، الليلة الماضية تم فرض حظر تجول في الحادية عشر وحتى السادسة من صباح اليوم، والليلة سيتكرر الأمر مرة أخرى".

    وتابع:"سيحدث ذلك في المناطق الخطيرة جدًا، خاصة في ساحة الجمهورية، وهو المكان الذي وقعت فيه العديد من المشاجرات وأعمال العنف، مما نتج عنه اعتقال حوالي 2500 معتقل".

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  • PSG Barcelona(C)Getty Images

    هل تؤجل القمة الأوروبية؟

    وعن إمكانية تأجيل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان قال مراسل شبكة "ElDesmarque" :"المباراة ستُلعب بشكل مبدئي، ولكن الجميع في حالة تأهب لكل الاحتمالات".

    وفي هذا السياق نشرت تصريحات من مسؤولين حول أنه لا توجد أي خطورة تخص تأجيل المباراة، وأشارت إلى أنها غير مصنفة كمناسبة "عالية الخطورة"، على الرغم من أعمال التخريب المنتشرة وحالات الاعتقال.

    وأوضحت أن محل إقامة برشلونة يقع على بعد 12 كيلو مترًا من مركز الأحداث الخطيرة وهي ساحة الجمهورية، ولكن قوات الأمن رفعت حالة الاستعداد القصوى للقضاء على أي مخاطر محتملة.

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