إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، نجد أن دينيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته. كان المهاجم يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث كان يلعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.

كان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًا. وجاء هذا التغيير في شكل انتقال مؤقت إلى نادي في إف بي شتوتجارت - وهي صفقة تحولت في النهاية إلى انتقال نهائي في عام 2024 - ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.

بعد تسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-2026 كأفضل هداف ألماني في الدوري الألماني، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ في الترتيب العام. قد لا يزال بحاجة إلى إقناع يوليان ناجلسمان ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية لألمانيا في كأس العالم، ولكن مع تسجيله أربعة أهداف في سبع مباريات دولية فقط، هناك فرصة كبيرة لأن يحصل على هذه الفرصة. إذا قدم أداءً جيداً في أمريكا الشمالية، فسترتفع قيمته حتماً بشكل كبير. تابعوا هذا الموضوع.

القيمة الحالية للاعب: 30 مليون جنيه إسترليني